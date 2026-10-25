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Palmi, la squadra di calcio protesta, il Pd incalza. «Il calcio rischia di lasciare la città come già fatto dalla stagione teatrale».

PALMI (REGGIO CALABRIA) – Ritorna al centro delle discussioni l’agibilità dello stadio “Giuseppe Lopresti”. Nella giornata odierna di campionato d’Eccellenza, la Palmese scenderà in campo contro il Brancaleone a porte chiuse. La decisione è stata assunta dalla società per protestare sulle condizioni dello stadio, oggi limitato a 99 posti. Per questioni di sicurezza, infatti, il Lopresti necessita da tempo di importanti lavori di adeguamento, non ancora effettuati nonostante l’avvicendamento di due amministrazioni comunali. A sollevare nuovamente la questione è stato il Circolo Pd di Palmi, che ha lamentato le mancate promesse sull’impianto da parte dell’attuale esecutivo.

LA NOTA DEL CIRCOLO PD DI PALMI: DELUSIONE TIFOSI E DANNÌ ECONOMICI ALLA SOCIETÀ DI CALCIO

«Nonostante i proclami – si legge in una nota del gruppo presieduto da Eliana Ciappina – annunciati fino a 24 ore prima del voto di maggio e con una piena fiducia data alla nuova amministrazione, la situazione non è cambiata. I ridotti ingressi, sia nelle partite di campionato che di Coppa Italia, competizioni in cui la squadra sta realizzando ottime prestazioni, arrecano danni non indifferenti alla società che vive principalmente di incassi». Sulla situazione, il Circolo Pd prosegue: «Del promesso ed immediato aumento dei posti – continuano – utili per assistere al match nessuna traccia, e questo ha determinato una grande delusione nei tifosi. Anche stavolta dunque e, con grande rammarico, accertiamo l’ennesimo flop di questa nuova compagine amministrativa».

Infine, il richiamo ad altre vicende cittadine: «Non vorremmo – concludono – che anche la squadra di calcio si vedesse costretta a fare le valigie, come paventato dal presidente della Palmese, e giocare altrove le proprie partite, proprio come successo per la stagione teatrale della città». A seguito del comunicato del Pd, il patron della Palmese, Francesco Sergi, ha indetto una conferenza stampa per spiegare la questione e riprendere i democratici. Sergi, infatti, ha sostenuto che l’interesse dei Dem sul Lopresti sia in realtà campagna elettorale.

LE CRITICHE DEL PATRON SERGI E LA DECISIONE DELLA PALMESE DI CHIUDERE LO STADIO

Per il patron, il Circolo Pd di Palmi, oggi opposizione extra consiliare, risulta essere vicino alla vecchia amministrazione Ranuccio, la quale non si sarebbe interessata per anni delle sorti dello stadio. Sergi, inoltre, ha criticato anche l’attuale esecutivo a guida Giovanni Calabria, tacciandolo di negligenza. Il Circolo Pd, d’altro canto, ha comunque sottolineato di essere intervenuto come stimolo alla nuova amministrazione affinché affronti il problema del Lopresti come sostenuto in campagna elettorale.

Successivamente alla conferenza di Sergi, la Palmese ha emesso un comunicato ufficializzando la decisione della chiusura dello stadio per protesta: «Questa situazione – comunica la squadra – penalizza la società sotto diversi aspetti: limita la partecipazione dei tifosi e dell’intera comunità palmese, ma produce anche conseguenze economiche rilevanti. Il mancato incasso derivante dalla ridotta capienza sottrae risorse importanti che avrebbero potuto essere investite per ampliare ulteriormente la rosa, offrendo maggiori soluzioni allo staff tecnico e sostenendo le ambizioni sportive del club». Infine: «Siamo stanchi e amareggiati – sottolineano – dai continui rinvii e dal susseguirsi di attese che, a oggi, non hanno portato a una soluzione concreta».