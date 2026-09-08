SUPPLETIVE REGGIO, GIANNETTA: «NON HO TRADITO IO FORZA ITALIA»

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Reggio Calabria, elezioni suppletive, Domenico Giannetta, replica alle parole del presidente Occhiuto («mercenari e traditori»), ma non alza i toni

REGGIO CALABRIA – A dispetto del suo ipertrofico nuovo leader nazionale e dei nervi tesissimi nel centrodestra nazionale, Domenico Giannetta, consigliere regionale e candidato alla Camera dei Deputati con Futuro Nazionale, non si lascia andare a una controffensiva a colpi di insulti, ma sceglie di dare una risposta politica netta agli attacchi arrivati dal centrodestra alla presentazione del candidato Roscioli. Attacchi (domenica a Reggio il presidente Occhiuto tuonava contro «mercenari e traditori») causati dalla sua scelta di lasciare Forza Italia e affrontare la nuova sfida elettorale al fianco del movimento di Roberto Vannacci. Giannetta sceglie quindi di abbassare i toni, almeno nella forma, ma non arretra di un millimetro sulla sostanza.

SUPPLETIVE REGGIO, LA REPLICA DI GIANNETTA

«Non risponderò agli insulti con altri insulti – afferma – perché credo che la politica debba occuparsi di idee, territori e persone, non di etichette lanciate contro chi compie liberamente una scelta diversa». Una replica che arriva in una fase di crescente tensione nel centrodestra calabrese, con la candidatura di Giannetta diventata uno dei principali terreni di confronto della campagna elettorale. «Il nervosismo dimostra che Futuro Nazionale cresce». Il candidato Giannetta legge in questa chiave gli attacchi ricevuti come un segnale della crescente attenzione nei confronti della sua nuova formazione politica.

«Futuro Nazionale cresce, raccoglie attenzione e consenso. Evidentemente è questo che alimenta quel nervosismo che finisce per degenerare negli insulti, nei toni esasperati e in parole molto pesanti» sostiene Giannetta.

LA CANDIDATURA DI ROSCIOLI: «NON CONVICE UNA PARTE IMPORTANTE DEL POPOLO DEL CENTRODESTRA»

Nel mirino finisce ovviamente anche la candidatura di Roscioli, che secondo il consigliere regionale non incontrerebbe il consenso di una parte significativa dell’elettorato di centrodestra: «È noto – afferma – che la candidatura di Roscioli non convinca una parte importante del popolo di centrodestra, che chiede rappresentanza, territorio e autonomia nelle scelte, non decisioni calate dall’alto».

Giannetta rivendica quindi la propria autonomia politica, assicurando però di non voler trasformare la campagna elettorale in una guerra personale. «Io non perderò né la calma né la lucidità», dice, prima di ribadire il punto centrale della sua scelta: «Sono un uomo libero e da uomo libero ho scelto di candidarmi con Futuro Nazionale. È una scelta politica convinta. E non cambierà dopo le elezioni, qualunque sia il risultato».

«MI FA SORRIDERE ESSERE DEFINITO MERCENARIO»

È sulla definizione di «mercenario» che Giannetta concentra una delle parti più dure della sua replica. Una parola che, spiega, non lo scalfisce ma che, anzi, lo porta a rivendicare ancora una volta le ragioni della sua decisione.

«Mi fa persino sorridere essere definito “mercenario”. Ho lasciato volontariamente una posizione certamente più comoda, quella di capogruppo di Forza Italia, proprio perché ci sono momenti nei quali ciò in cui si crede vale più di una carica». Un passaggio con il quale Giannetta vuole chiudere anche ogni ipotesi di un possibile ritorno o di una futura ricomposizione con il partito dal quale proviene perché, chiarisce, con Fi l’addio è definitivo. «Non mi interessa sapere se domani “ci sarà posto” per me. Non sono – dice – alla ricerca di una porta lasciata socchiusa. Quella stagione politica, per quanto mi riguarda, è conclusa». Il capitolo Forza Italia, nelle parole di Giannetta, resta comunque centrale per comprendere la decisione di candidarsi con Futuro Nazionale.

«Ho già spiegato le ragioni che mi hanno portato a questa decisione e non intendo trasformarle in una disputa personale», sottolinea.

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SUPPLETIVE REGGIO, GIANNETTA: «NON HO TRADITO IO FORZA ITALIA»

Poi la frase destinata, probabilmente, a riaccendere il confronto: «Non ho tradito io Forza Italia. Ma Forza Italia ha tradito me. Ed è questa la verità che tutti conoscono».

Per Giannetta, però, quel passaggio appartiene ormai al passato. La priorità è guardare alla nuova esperienza politica e alla costruzione di un progetto che, nelle sue intenzioni, dovrà avere il territorio come punto di riferimento. Lo sguardo al futuro e l’appuntamento con Vannacci: «Adesso guardo avanti», afferma il candidato. E proprio nel futuro Giannetta individua la prospettiva politica di Futuro Nazionale, descrivendola come una realtà in crescita.

«Vedo un Futuro che ogni giorno acquista consistenza, consenso e forza», dice, utilizzando anche il nome della formazione politica come chiave del suo messaggio elettorale.

DOMENICA ATTESO VANNACCI A SIDERNO

Tra gli appuntamenti indicati come particolarmente significativi c’è quello di domenica prossima a Siderno, dove è atteso l’arrivo del generale Roberto Vannacci.

«Vedo il grande entusiasmo per l’arrivo del Generale Vannacci in Calabria domenica prossima a Siderno», sottolinea Giannetta, che considera l’appuntamento un passaggio importante per misurare il radicamento del nuovo progetto politico.

La sfida, nelle sue parole, non riguarda dunque soltanto una candidatura, ma la possibilità di costruire una nuova rappresentanza: «Vedo la possibilità di costruire una rappresentanza politica che parta dal territorio e torni al territorio».

È questo il messaggio con cui Giannetta prova a chiudere la polemica con il centrodestra: nessun passo indietro, nessuna porta socchiusa e soprattutto nessun ripensamento. La partita, per il candidato di Futuro Nazionale, è ormai tutta da giocare sul terreno del consenso elettorale e della rappresentanza territoriale.