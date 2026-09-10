Elezioni, Scopelliti frena Vannacci: «Reggio Calabria non è una terra di populismi»

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Elezioni, l’ex governatore Giuseppe Scopelliti frena il generale Vannacci «Reggio Calabria non è una terra di populismi».

REGGIO CALABRIA – La sfida dentro e intorno al centrodestra reggino si accende a poche settimane dal voto per le suppletive. A dare fuoco alle polveri sono le parole dell’ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, intervenuto sulle dichiarazioni di Roberto Vannacci, che aveva indicato Reggio Calabria come la propria «Sassonia futurista». Una definizione alla quale Scopelliti replica rivendicando la storia politica della città e il suo legame con la destra di governo.

REGGIO CALABRIA E SCOPELLITI: IL RICHIAMO AI VALORI DELLA DESTRA DI GOVERNO E LE APERTURE A FN E VANNACCI

«Credo che Reggio Calabria abbia ben chiari gli autentici valori della destra di governo, quelli attualmente espressi da Giorgia Meloni» afferma l’ex presidente della Regione. Un richiamo alla tradizione politica reggina che, secondo Scopelliti, rende difficilmente praticabili «salti culturali» e «populismi». «La Città, nella storia, ha sempre testimoniato i principali momenti che hanno sancito l’evoluzione della destra fino ad oggi», aggiunge. Da qui la sua convinzione che «i “salti culturali” all’indietro e i “populismi” a Reggio non sono possibili».

Il ragionamento di Scopelliti, tuttavia, non si traduce in una chiusura totale nei confronti di Futuro Nazionale. L’ex governatore individua la possibilità di costruire un terreno di confronto. «Resto convinto – spiega – che vi siano margini per individuare e sperimentare “aree di convergenza” con FN», a condizione però che vengano abbandonati «taluni estremismi» che possono avere presa in campagna elettorale, ma che «difficilmente possono essere proposti in un Programma Politico condiviso».

L’EX SINDACO DI REGGIO CALABRIA, SCOPELLITI: REPLICA DI FURGIUELE SUL RUOLO DI VANNACCI E SULLE RENDITE DI POSIZIONE

Una posizione che non lascia indifferente il movimento di Vannacci e che provoca la replica veemente di Domenico Furgiuele che accusa Scopelliti di voler recuperare una centralità che, secondo la sua lettura, appartiene ormai al passato: «Scopelliti dice che “Reggio Calabria non è la Sassonia” e che Vannacci “non passerà”. Perfetto. Non saranno né lui né io a stabilirlo. Lo stabiliranno i reggini il 27 e 28 settembre. Il mondo è cambiato, il tempo è passato e nessuno può pensare di vivere politicamente di rendita per ciò che è stato dieci o quindici anni fa», conclude il parlamentare. «Noi guardiamo avanti». Nel mirino di Furgiuele finisce anche l’immagine di un centrodestra «compatto e granitico». Il parlamentare sostiene che dietro l’unità mostrata pubblicamente esisterebbero tensioni, aspettative e ambizioni legate agli incarichi e alle candidature.

L’ATTACCO SULLA COERENZA DEL CENTRODESTRA E LO SPAZIO POLITICO DI FN

Nel passaggio più duro della sua replica cita anche i rapporti politici avuti in passato da Scopelliti con la Lega e con Claudio Durigon, facendo riferimento a «ipotesi di candidature, interlocuzioni e percorsi che poi non si sono concretizzati». «È questo il centrodestra che oggi vorrebbe impartire lezioni di coerenza a FN?» domanda polemicamente Furgiuele. La tesi del deputato è che proprio queste dinamiche avrebbero contribuito alla nascita di un nuovo spazio politico a destra: «Noi siamo nati proprio perché una parte crescente dell’elettorato di destra non si riconosce più in questi rituali».