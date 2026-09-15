Non solo nostalgici, chi c’era da Vannacci a Siderno

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«Vannacci? È il nuovo». Ecco chi sta con il generale. Non solo nostalgici e volti noti della destra storica locridea. A Siderno in sala anche una fetta di alta borghesia

SIDERNO –Erano tanti e si sono fatti sentire. Il popolo di Futuro Nazionale si scopre entusiasta e ancora di più convinto, dopo la convention di domenica pomeriggio, 13 settembre 2026, a Siderno. E nel day after, il diario del cronista ha da raccontare molto. Nelle due grandi sale, gremite in ogni ordine si posto, urla da stadio per il generale Roberto Vannacci, accompagnato nel suo breve tour locrideo da Domenico Furgiuele e Mimmo Giannetta, rispettivamente, parlamentare ex Lega passato con Fn e candidato alle suppletive alla Camera dei Deputati del 27 e 28 settembre prossimi, quando sarà scelto il sostituto di Francesco Cannizzaro, neosindaco della città dello Stretto. Un’onda lunghissima che si ripromette di stravolgere sondaggi e strategie di maggioranza, oltre che di suscitare entusiasmi, come solo le grandi star del rock sanno fare.

CHI SONO I SOSTENITORI DI VANNACCI CHE ERANO A SIDERNO

Una presenza che i cronisti hanno studiato con attenzione, magari chiedendosi la genesi di certe adesioni, ma il senso della partecipazione è totale: «Vannacci è il nuovo», ci urla simpaticamente un fan di mezza età della prima ora. Pasquale Vozzo, ex presidente del consiglio comunale di Roccella Jonica, da sempre uomo di destra, è convinto che la politica vannacciana sia uno spiraglio importante. Quanto alla sua presenza alla convention, alla provocazione di un cronista, risponde: «In fondo io sono sempre stato qui. Sono altri che si stanno avvicinando. E lo dico con il massimo rispetto verso chi compie le sue scelte politiche».

VINCENZO BARCA, L’APPASSIONATO DI CRONOSCALATE

Vincenzo Barca è un reggino verace. Appassionato di politica e cronoscalate (la sua Fiat 500 Abarth pare sia un portento, ma oggi Fn ha la priorità su tutto) non si schioda dal pannello davanti al quale il generale risponde alle domande, anche insidiose, dei giornalisti. E lo stesso farà, quando la folla enorme si sposterà nelle aree in cui si svolgerà la convention.

Ma sono davvero in tanti, anche le donne. Sì, Vannacci, fautore del patriarcato “mediterraneo”, ha tra simpatizzanti e aderenti una buona quota rosa. E la gentilezza di queste signore è davvero esemplare. Lo scriviamo, con grande attenzione. Alcune di loro aiutano anche il lavoro di noi cronisti, consentendoci di ascoltare con maggiore facilità gli interventi di un Furgiuele a mille, che parla «da calabrisi a calabrisi», e di un Giannetta che, con la sua proverbiale calma, chiarisce che il suo impegno, convinto e serio, è a disposizione della realtà reggina e di tutta l’area metropolitana.

CHI SPERA IN FUTURE CANDIDATURE

Ci sono personaggi storicamente di destra e nuovi entusiasti che sperano, sottolineiamolo, anche in future candidature. È anche un trionfo di foto con Vannacci e senza Vannacci. Tre giovani si selfano davanti al simbolo del partito con orgoglio. Ma c’è una rappresentanza della destra locridea, e non solo, che ha trovato l’occasione per farsi rivedere e probabilmente notare.

Un cronista di esperienza si lascia andare: «Molti non sono venuti, ma quelli che ci sono hanno anche una notevole posizione finanziaria». Non è una sottolineatura di poco conto.

I FAN DI VANNACCI E FUTURO NAZIONALE A SIDERNO

I fan di Fn sono popolo duro e puro, forse con poca contezza della storia di 80 anni fa, e alta borghesia. Non stiamo parlando né di borghesia nera, né di nostalgici (anche se qualcuno, non lo si neghi, c’è), ma di gente che dice di voler rialzare la testa o di alzarla per la prima volta, perché incoraggiata da un programma di 108 pagine, fitte, che promette sicurezza e che viene considerato credibile.

Il giorno dopo è anche quello dei social. Gli elettori di Fn si scatenano. E chi non la pensa come loro controbatte. È uno scontro di post e commenti. L’era Vannacci anche nella Locride è ufficialmente cominciata. Cosa lascerà? Una prima risposta si avrà tra meno di due settimane.