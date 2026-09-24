Vannacci a Reggio: «Chi scegliete, Barabba o Giannetta?»

2 minuti per la lettura

REGGIO CALABRIA – Il generale arriva sullo Stretto e sono scintille, come era prevedibile. E se Giannetta ottiene applausi entusiasti, l’apoteosi la si raggiunge quando a parlare è proprio lui, Roberto Vannacci: «Voterete per obbedienza – attacca – a chi non vede l’ora di vedervi scodinzolare verso i seggi o il vostro sarà un voto libero? Ma davvero vorrete dar fiducia a chi vi ha chiesto un voto per lui ma votando un altro che non è manco di qua?»

Poi l’attacco a Francesco Cannizzaro: «L’attuale sindaco sta tutta la notte a pensare ad un gioco di parole: Vannacci da Viareggio, Vannacci via da Reggio. E si sveglia contento e con il fumo che esce dalle orecchie! E poi suda, si agita, si muove come un plantigrado. E torna a prendervi in giro con la concessione delle deleghe alla MetroCity. Deleghe, concessione? Macché! Vi tratta come asini, vi fa vedere la carota, lascia che seguiate quella carota appesa davanti a voi per portarvi da Roscioli».

Invece, sottolinea il generale Roberto Vannacci, «è Mimmo Giannetta che va sostenuto. Lo conoscete, lo incontrate in giro, sapete chi sono i suoi familiari. Mimmo ama questa terra, ciascuno di voi, come foste la sua famiglia. Ama il prossimo tuo come te stesso, così dicevano le Sacre Scritture, così fa Mimmo».

E dopo avere elencato i punti programmatici di Futuro Nazionale, («siamo il partito del progresso, della tecnologia, del futuro, vogliamo che l’Italia sia degli italiani, non perché razzisti, perché desiderosi di custodire e difendere ciò ch’è stato costruiti dai nostri avi, siamo contro ogni guerra, basta soldi all’Ucraina per comprare armi, quei soldi vengano usati per i poveri, gli ospedali, le imprese»).

Vannacci chiude: «Tra Reggio Calabria, Mimmo Giannetta è Reggio Calabria, e Barabba, chi sceglierete?».

GIANNETTA: «VOLEVO ESSERE LIBERO»

Il candidato di Futuro nazionale alle elezioni suppletive di Reggio Calabria ha ripercorso le ragioni della sua scelta di campo e la genesi della candidatura: «Non è stato semplice, dopo 20 anni, lasciare Forza Italia – ha detto Domenico Giannetta – na non era più il mio partito. Non rinnego le persone con cui ho lavorato. Ma volevo essere libero, di dire si quando bisogna dire si, e non quando è opportuno dire no. Io traditore perché ho lasciato FI o mercenario perché ho lasciato la zona di comfort? Ma io ringrazio Roberto Vannacci di essere arrivato in questo momento nel panorama politico».

FURGIUELE: «NOI ANDIAMO DOVE GLI ALTRI HANNO PAURA»

A introdurre l’evento sono stati dirigenti nazionali del partito. Il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, Domenico Furgiuele, ha confidato che «noi siamo avanguardisti, andiamo dove gli altri hanno paura, scriviamo la storia, Reggio merita d’essere rappresentata a Roma da un reggino, orgoglioso e con il suo accento». Il parlamentare lametino ha battuto su un tasto che ha caratterizzato tutta la campagna elettorale di Domenico Giannetta. Uno dei leitmotiv è sempre stato la rivendicazione della sua identità territoriale da contrapporre a quella dello sfidante del centrodestra sostenuto dai partiti che compongono la maggioranza di governo.