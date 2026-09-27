Supplettive a Reggio, urne aperte. Primo test per Vannacci

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Elezioni suppletive a Reggio Calabria, urne aperte oggi e domani, domenica 27 e lunedì 28 settembre, per assegnare il seggio di Cannizzaro. Centrodestra diviso, campo largo alla prova dell’unità

Archiviata la campagna elettorale, ora tocca alle urne parlare. Oggi e domani – domenica 27 e lunedì 28 settembre – gli elettori dei 71 Comuni che compongono il collegio uninominale 5 per l’elezione della Camera dei Deputati tornano a votare per scegliere il successore di Francesco Cannizzaro, neosindaco di Reggio Calabria.

Si vota oggi – domenica 27 settembre – dalle 7 alle 23 e domani – lunedì 28 settembre – dalle 7 alle 15. Un voto che era destinato ad attirare un interesse perlopiù locale – chi vince resterà in carica pochi mesi, un anno al massimo – ma che si è guadagnato il titolo di “test nazionale” con la discesa in campo di Roberto Vannacci.

SUPPLETIVE REGGIO, TEST PER FUTURO NAZIONALE

Il voto di Reggio per il leader di Futuro Nazionale è un laboratorio, in vista dell’appuntamento con le Politiche del prossimo anno. È la prima prova sul campo elettorale e il generale ha alzato la sfida al centrodestra “scippando” il candidato alla coalizione e a Forza Italia, che a Reggio Calabria ha il suo fortino. Ovvero Domenico Giannetta, medico, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale (almeno fino a un mese fa), che ha mollato il partito e ha dato il via a un vortice di stracci volanti. Giannetta, rieletto a Palazzo Campanella nella circoscrizione Sud poco meno di un anno fa con circa 10mila 400 preferenze, prova a insidiare il candidato scelto da Forza Italia e sostenuto dal centrodestra, Fabio Roscioli, tesoriere azzurro e legale della famiglia Berlusconi.

IL CENTRODESTRA DIVISO

Francesco Cannizzaro in queste settimane ha fatto campagna pancia a terra per lui. Il centrosinistra si presenta unito (almeno sulla carta) rispetto alle Politiche del 2022 e scommette su Frank Benedetto, noto cardiologo reggino che torna alla politica dopo l’esperienza da consigliere comunale. Infine, ai nastri di partenza, l’outsider Francesco Toscano, che con la sua Democrazia sovrana popolare non salta una competizione.

FRANK BENEDETTO VOTERÀ OGGI

Curiosità: solo Frank Benedetto voterà oggi, perché è l’unico tra i quattro candidati che risiede nel collegio. Toscano è di Gioia Tauro, Giannetta vive a Oppido Mamertina, Roscioli è romano.

IL CASO DEL 2022

Quattro anni fa Francesco Cannizzaro si impose nel collegio con un risultato netto: quasi 66mila preferenze, pari al 47,6% dei consensi. Dietro di lui Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra (meno il M5s), che si fermò sotto la soglia delle 30mila preferenze (21%) e Fabio Foti (Movimento 5 Stelle) con circa 28mila voti (20,4%). C’erano poi altri 11 candidati che raccolsero percentuali comprese tra il 4,4% di Azione e lo 0,1% di Forza del Popolo

I COMUNI DEL COLLEGIO

Il collegio comprende 71 comuni della città metropolitana di Reggio Calabria: Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco. Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano. Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico. Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi. Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Agata del Bianco. Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo e Villa San Giovanni.