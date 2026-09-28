Suppletive a Reggio Calabria, Roscioli: «Il territorio mi ha accolto con affetto, saprò ripagarvi»

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«Il territorio mi ha accolto con grande affetto, saprò ripagarvi»: le prime parole di Fabio Roscioli dopo la vittoria alle suppletive di Reggio Calabria.

REGGIO CALABRIA – Un successo netto che certifica la compattezza e la forza della coalizione di governo sul territorio. Arrivano a caldo le dichiarazioni di Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia trionfatore nelle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio di Reggio Calabria. Visibilmente soddisfatto per il risultato, Roscioli ha voluto innanzitutto esprimere la propria gratitudine alla comunità reggina: «Devo ringraziare questo territorio che mi ha accolto con grande affetto e io saprò ripagarvi».

«IL CENTRODESTRA C’È E IL BUON GOVERNO PREMIA»

Analizzando il significato politico della vittoria, il neo-deputato azzurro ha sottolineato come il voto rappresenti una risposta chiara e concreta alle urne: «Abbiamo trasformato questo laboratorio politico in una prova elettorale convincente, abbiamo vinto, il che significa che il centrodestra c’è, il buon governo della città c’è con Francesco Cannizzaro assoluto leader, la Calabria c’è».

Non sono mancati i passaggi dedicati alle difficoltà iniziali della campagna elettorale e al rapporto costruito con i cittadini, superando le polemiche: «Devo ringraziare la squadra e la città di Reggio che ha saputo reagire con serietà. Quando noi siamo seri la città e gli elettori ci seguono. Non era facile per me presentarmi a questa comunità non essendo reggino, me ne hanno dette di tutte, ma siamo andati avanti sul piano della verità. Non vi abbiamo mentito».

I RINGRAZIAMENTI DI ROSCIOLI DOPO LA VITTORIA ALLE SUPPLETIVE DI REGGIO CALABRIA E LO SGUARDO AL FUTURO

In chiusura, Roscioli ha rivolto un pensiero riconoscente ai vertici del partito e della coalizione che lo hanno sostenuto in questa competizione elettorale: «Ringrazio Cannizzaro, Occhiuto e anche il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani oltre che tutta la coalizione di centrodestra. Andiamo avanti. Testa alta e lavorare».