Suppletive di Reggio Calabria, Occhiuto annuncia vittoria

Festa nel quartier regenerale di Forza Italia con Mario e Roberto Occhiuto, Cannizzaro, Lotito e Craxi1 minuto per la lettura
Festa nel quartier generale di Forza Italia per le elezioni suppletive di Reggio Calabria dove Roscioli è in vantaggio sugli avversari
REGGIO CALABRIA – Dai primissimi dati parziali ufficiosi che affluiscono, attraverso i rappresentanti di lista, presso il comitato elettorale del centrodestra, il candidato della coalizione, il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli è largamente in vantaggio sui rivali di centrosinistra (Frank Benedetto) di FnV (l’ex FI Domenico Giannetta) e di Dsp Francesco Toscano nelle elezioni suppletive della Camera per il collegio di Reggio Calabria.
Con un breve video pubblicato su X, il presidente della Regione Roberto Occhiuto annuncia: “Vittoria!”.
Nel quartier generale azzurro di Reggio Calabria sono presenti alcuni esponenti di spicco di Forza Italia: oltre allo stesso Occhiuto, la presidente dei senatori Stefania Craxi, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro (al quale apparteneva in precedenza il seggio a Montecitorio), il candidato Roscioli, il senatore Claudio Lotito, prorietario (oltre che della Lazio) della Reggina calcio, il senatore Mario Occhiuto, il deputato reggino Giovanni Aruzzolo.
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