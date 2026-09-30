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La geografia del voto nelle suppletive: Reggio città fortino di Roscioli, nella Locride prevale Benedetto. Futuro Nazionale “conquista” anche due comuni: Giannetta risulta primo a Cosoleto e Platì.

REGGIO CALABRIA – Se sapessimo dipingere, sfrutteremmo la tecnica impressionista per immortalare su tela il quadro politico che viene fuori dalla tornata elettorale che ha interessato il solo collegio 5, una buona fetta d’area reggina, insomma. A Reggio città ha trionfato Fabio Roscioli, il candidato del centrodestra, con il 55, 29% dei suffragi. Frank Benedetto, l’uomo del campo largo, s’è fermato al 35,75%, il vannacciano Giannetta al 7,62%, Francesco Toscano, Democrazia Sovrana Popolare, ha raggranellato l’1,34%. Negli altri 70 comuni, componenti il collegio uninominale 5, le scelte elettorali del popolo hanno offerto conferme e sorprese.

Nei territori, ad esempio, dove determinante è il radicamento politico di Salvatore Cirillo, il forzista presidente del consiglio regionale, Roscioli raggiunge percentuali molto più alte di quel 51,02 % ch’è il dato che sancisce la sua vittoria nell’intero collegio. A Caulonia, dove Cirillo nacque, Roscioli conquista il 59,72% dei voti; a Stilo il 64,22%; ad Agnana Calabra il 71,43 %; a Sant’Ilario dello Ionio l’81,91%.

I RISULTATI DELLE SUPPLETIVE NELLA LOCRIDE E NELLA ZONA JONICA DI ROSCIOLI E BENEDETTO

Ora, se nell’Alta Locride e nella Valle dello Stilaro a trionfare è Roscioli, a Locri città, patria degli assessori regionali Giovanni Calabrese, Fratelli d’Italia, ed Eulalia Micheli, FI, a spuntarla è Frank Benedetto con 48,24% dei voti. Roscioli s’attesta sul 40,19%. Stesso discorso accade nelle limitrofe Gerace, Benedetto 45,43% e Roscioli 36,54, e Siderno, Benedetto 64,68% e Roscioli 21,51%. A Bovalino a prevalere è Benedetto con il 41,79%, a Caraffa del Bianco Roscioli con il 65,59%, ad Africo Benedetto con il 43,72%, a Casignana Roscioli con il 61,09.A Roccella Jonica, amministrata da Vittorio Zito, sindaco PD che rischiò d’esser lui candidato al posto di Benedetto, il centrosinistra vince con il 44,84% dei suffragi. Il centrodestra ne guadagna invece 37,37%.

L’AREA DI MELITO, L’ASPROMONTE E LA ZONA TIRRENICA

Avvicinandoci verso Reggio, è interessante dare un’occhiata alla zona di Melito. Proprio a Melito Porto Salvo il centrodestra vince con il 55,20%; il centrosinistra si ferma al 24,19%, Futuro Nazionale tocca il 19,15%. E se a Condofuri la spunta Roscioli con il 43,74, a Bova e a Bova Marina ha la meglio Benedetto rispettivamente con il 41,18% e il 45,06%. A Roghudi vince Roscioli con il 73,08%, a Montebello Jonico s’afferma con il 49,65% mentre a Bruzzano Zeffirio ha la meglio con il 44,52% E ancora: a Motta San Giovanni passa Roscioli con il 47,57% mentre a Casignana trionfa con il 61,09%.

Guardando all’Aspromonte, ecco apparire San Luca, dove vince Benedetto con il 50,91%, seguito da Giannetta al 25,45% e da Roscioli al 22,27%. A Santo Stefano d’Aspromonte invece ha la meglio il tesoriere di Forza Italia: vince con il 72,70%. A Cardeto trionfa Benedetto con il 49,13%, a Bagaladi Roscioli con il 61,02%. Spostando l’attenzione nostra sulla tirrenica, a Villa San Giovanni, amministrata da Giusy Caminiti, PD, prevale Benedetto con il 43,28% dei suffragi. Roscioli si ferma al 39,71. A Scilla prevale il candidato del centrodestra con il 46,02% mentre quello del centrosinistra non va oltre il 38,49 %.

IL QUADRO FINALE TRA ROSCIOLI, BENEDETTO E IL PARTITO DI VANNACCI CON IL DATO DELL’ASTENSIONISMO A REGGIO E NELLA LOCRIDE PER LE SUPPLETIVE

Domenico Giannetta, l’ex capogruppo FI in consiglio regionale candidatosi con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, conquista Cosoleto e Platì. Nel primo comune Giannetta raggiunge il 54,30% dei consensi: per la prima e unica volta ottiene la maggioranza assoluta. A Platì, invece, vince con il 38,89%, mentre Benedetto prende il 34,44% e Roscioli il 25,56%. Francesco Toscano, invece, presidente di Democrazia Sovrana Popolare, non ottiene alcun comune. A Santa Cristina d’Aspromonte raggiunge il 10,95%, a Careri il 2,39%: gli unici suoi due migliori risultati. Insomma, una anomala tornata elettorale, caratterizzata da un alto tasso d’astensionismo. Tuttavia, dal 2019 ad oggi, i dati d’affluenza alle suppletive registrati l’altro ieri a Reggio Calabria sono i più alti mai raggiunti in una suppletiva svolta senza altri appuntamenti elettorali nello stesso giorno.