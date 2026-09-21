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Riace, il Comune di Lucano in evidente difficoltà: arriva il Commissario. Dopo la nomina della Prefettura, oggi l’insediamento.

RIACE – Il sindaco Domenico Lucano, ormai da mesi, si trova ad amministrare in mezzo a un vero e proprio caos. In numeri significa, che Domenico Lucano sta reggendo le sorti del Comune di Riace, con numeri veramente risicati. E così tutto, o quasi, rimane fermo. Consigli comunali convocati a vuoto. O se arrivano a riunirsi, alla fine le decisioni dell’assemblea civica si rivelano inefficaci. Di mezzo c’è anche la minoranza consiliare, con i due ex lucaniani, che non danno pace all’amministrazione. Finora il consiglio comunale non ha adempiuto all’approvazione della salvaguardia degli equilibri del bilancio e la variazione di assestamento generale dell’esercizio in corso. Argomento messo all’ordine del giorno di vare sedute consiliari, dalla fine di luglio in avanti, ma seccamente bocciato dall’opposizione.

L’INTERVENTO DELLA PREFETTURA SUL COMUNE DI RIACE, IL BLOCCO DELLA SURROGA E IL PROBABILE ARRIVO DEL COMMISSARIO

Nulla di fatto, per cui la Prefettura ha dovuto mettere in azione la procedura di legge, con la nomina di un commissario ad acta, che probabilmente si insedierà oggi, 21 settembre 2026 al Comune di Riace. Nulla di fatto, almeno fino ad oggi, anche per la surroga della consigliera comunale di maggioranza, Nicoletta Calabrese, che si è dimessa agli inizi dello scorso mese di luglio. Il consiglio comunale avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione del primo dei non eletti della lista capeggiata da Domenico Lucano, alle ultime elezioni comunali dell’estate del 2024. Ma ancora niente, nonostante le diffide della Prefettura.

Qualche riunione di consiglio è andata in porto, per la verità, ma con un nulla di fatto. Questione di numeri, è vero, con un pari e patti tra maggioranza e minoranza, ma anche perché i consiglieri di opposizione hanno eccepito elementi sostanziali, evidenziando vizi procedurali nell’istruttoria della proposta di deliberazione. Tant’è che l’atto si è chiuso ogni volta con una dichiarazione di inefficacia.

LE NUOVE NOMINE DELLA GIUNTA E LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro oggi si sarebbe dovuta tenere l’ennesima riunione del consiglio comunale, per come ordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria. Ma nessuna riunione in tal senso risulta convocata. C’è da dire che il termine di dieci giorni imposto dalla Prefettura per l’adozione dell’atto deliberativo della surroga, non è un termine perentorio ma accelleratorio. Ciò significa che si dovrà provvedere, perché la surroga è un atto dovuto, secondo la legge e secondo la costante giurisprudenza. Ma intanto Lucano va avanti, sia pure in questa acque agitate, che non gli danno serenità, e ha provveduto a nominare il nuovo vicesindaco, nella persona di Maurizio Cimino, in sostituzione della Spanò. E ha nominato Antonio Rullo, come nuovo assessore.