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Caulonia, piovono cartelle dei tributi e critiche verso l’amministrazione comunale. La comunicazione sui tributi suscita proteste.

CAULONIA (REGGIO CALABRIA)- Le cartelle dei tributi locali si fanno sempre più pressanti. Ai contribuenti di Caulonia stanno arrivando cartelle su cartelle, da quelle per l’allaccio alla rete idrica alla Tari. Intanto sono arrivate quelle degli anni 2023 e 2024 per l’acqua. In corso quelle relative alla seconda rata della Tari. All’orizzonte si profilano quelle per l’acqua degli anni 2025 e primo semestre 2026. Entro fine anno il saldo IMU. «Sono bollette che entrano in ogni famiglia, e su cui ogni famiglia ha il diritto di avere le idee chiare» denuncia il gruppo consiliare RinnoviAmo Caulonia che nei giorni scorsi ha promosso un’assemblea pubblica insieme All’Unione Consumatori Calabria (UNC).

La sala della Biblioteca comunale era piena come non mai. Da ognuno degli intervenuti sono piovute critiche verso l’amministrazione comunale ed i suoi organi gestionali. «Pagare è un dovere – è stato più volte sottolineato – Sapere cosa si paga è un diritto».

LE CRITICHE DEL MOVIMENTO CAMBIAMENTO E FUTURO ALL’ASSESSORE AL BILANCIO DI CAULONIA

A scendere in campo adesso è il “Movimento politico Cambiamento e Futuro Caulonia” che lancia gli strali contro l’assessore al bilancio Antonella Ierace. «Rottamazione delle cartelle, un’occasione per i cauloniesi lasciata nel silenzio – denunciano – Poche le domande, ora una proroga obbligata e nessuna spiegazione ai cittadini. Una proroga che certifica il fallimento della comunicazione e quando si fallisce di comunicare con i cittadini si fallisce pure come amministrazione – insiste la nota stampa – Ma nemmeno questo è bastato a rompere il silenzio: ancora oggi nessuna assemblea, nessun incontro, nessuna spiegazione. Cambiamento e Futuro chiede all’amministrazione di usare il tempo della proroga per fare finalmente ciò che andava fatto da luglio: incontri pubblici in tutto il territorio, uno sportello comunale che aiuti concretamente i cittadini a presentare la domanda, avvisi chiari e diffusi. «Non è un favore: è il minimo che si deve a una comunità».