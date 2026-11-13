Caulonia, verso le comunali: attacchi e contrattacchi, spuntano pala e ramazza

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Caulonia verso le comunali 2027: tensioni nella giunta Cagliuso, congresso PD e grandi manovre tra movimenti civici ed ex forzisti.

CAULONIA (REGGIO CALABRIA)- Il dibattito politico cauloniese prende sempre più consistenza in previsione delle elezioni comunali della primavera 2027. Perché la campagna elettorale del maggio 2022 non si concluse con la elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale. Anzi, l’opposto. Chi per una ragione, chi per un’altra, ritiene di essere nel giusto e continua nelle proprie rivendicazioni. Anche perché le giunte Cagliuso, perché sono state diverse e figlie di esasperanti polemiche, hanno sempre prestato il fianco. Ultima delle quali lo scontro tra gli assessori comunali Ierace e Maiolo che hanno provocato non poco dissenso sui modi.

Tuttavia, sia l’assessore esterno e vicesindaco Giovanni Maiolo che il consigliere comunale Andrea Lancia rivendicano il loro sodalizio quale «opportunità di cambiare il modo di stare insieme e di amministrare». Attività amministrativa, però, «soffocata dai personalismi» dove il valore collettivo della loro proposta «è stato cancellato nella corsa a difendere posizioni e rapporti di forza».

CAULONIA VERSO LE COMUNALI CON LE GRANDI MANOVRE TRA CONGRESSO PD, MOVIMENTI CIVICI ED EX FORZISTI

Scontri e polemiche che, pare, non abbiano turbato più di tanto il sindaco. Il quale, come il passero sulla grondaia dopo un abbondante acquazzone, ha scosso le piume e continua sulla sua strada. Dalle minoranze accuse di inefficienza dell’amministrazione comunale mentre si accresce lo scenario politico/elettorale. Emblematica la scesa in campo aperto di Bruno Grenci che ambisce alla elezione di segretario del locale circolo PD in occasione dell’imminente congresso. Inoltre, il proliferare di movimenti “politici” che mirano a ricavarsi un posto al sole. Quasi tutti mirano a dondolarsi all’altalena approntata dal presidente del consiglio regionale, Salvatore Cirillo.

Ognuno accampa primogeniture, ognuno pensa di essere indispensabile, specie quanti negli anni, pur avendo vissuto momenti di gloria, nell’ultimo decennio non può vantare consensi elettorali edificanti. Ognuno accampa soluzioni per risollevare le sorti del Comune, senza trascurare di accusare gli altri di inefficienza. Facendo riferimento ad aggregazioni politico/elettorali non possiamo non riportare la voce sommessa del presidente del consiglio comunale, Maurizio Sorgiovanni, forzista sin dalle origini del partito di Berlusconi, che, a quanto pare, stia conteggiando l’altro forzista della prima ora, Domenico Campisi, per riesumare l’antica lista delle frazioni, la Pala, al cui logo, oltre una pala, aggiungerebbe una ramazza.