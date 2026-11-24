2 minuti per la lettura

Palmi, scontro politico sulla Tari dopo l’approvazione del Dup 2027-2029: Spazio Futuro e l’opposizione contestano nuovi aumenti per 300mila euro.

PALMI (REGGIO CALABRIA)- Torna il tema della pressione fiscale, questa volta attraverso la Tari e le prospettive di aumento che emergono dal Documento unico di programmazione 2027-2029, approvato nei giorni scorsi. Le previsioni contenute nel documento, che indicano ulteriori incrementi della tassa sui rifiuti per il prossimo triennio, hanno riacceso le critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, mettendo al centro una questione tutt’altro che secondaria per famiglie e attività economiche: il costo dei servizi e il peso che continua ad avere sulle tasche dei cittadini.

A sollevare la questione è il movimento Spazio Futuro, che legge nelle previsioni del Dup una contraddizione rispetto agli impegni assunti in campagna elettorale. «Allora – ricorda il movimento – si era parlato di una riduzione della Tari e di una discontinuità rispetto alla precedente gestione amministrativa». Una prospettiva che, secondo Spazio Futuro, sarebbe stata smentita dai fatti già nei primi mesi successivi all’insediamento, con un aumento delle tariffe, e che rischierebbe di trovare ulteriore conferma nelle previsioni future.

LA PROVOCAZIONE SULLA BOLLETTA TARI E IL NODO DEI 300MILA EURO IN PIÙ A PALMI

La contestazione di “Sf” richiama anche un precedente politico che riguarda direttamente l’attuale presidente del consiglio comunale che, quando faceva opposizione esterna, pubblicava sui social la propria bolletta Tari, mettendola a confronto con quella dell’anno precedente per contestare gli aumenti. Da qui la provocazione di Spazio Futuro: «Lo stesso confronto verrà proposto anche quest’anno che il presidente fa parte della maggioranza?». C’è poi un dato sul quale il movimento chiede chiarezza: circa 300mila euro in più che, secondo le contestazioni sollevate, potrebbero gravare sui contribuenti nel prossimo anno.

Una cifra che, se confermata, meriterebbe una spiegazione puntuale da parte dell’amministrazione, soprattutto in un contesto in cui il tema della fiscalità locale incide direttamente sulla quotidianità di cittadini e imprese. Sulla stessa linea si collocano anche alcuni consiglieri di opposizione, contrari agli ulteriori aumenti prospettati. Il dissenso, dunque, non riguarda soltanto la previsione economica inserita nel documento di programmazione, ma investe anche la distanza tra le promesse formulate prima del voto e le scelte amministrative che si stanno delineando.