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Taurianova, scontro politico sui finanziamenti pubblici: la giunta Romeo replica all’ex sindaco Biasi sui fondi Snai e 6 milioni revocati.

TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA)- Sui finanziamenti pubblici, la discussione si accende. E questa volta il confronto si gioca sul terreno dei meriti, della competenza e, soprattutto, della memoria amministrativa. A innescare la polemica è stato l’ex sindaco Biasi, che ha rivendicato il finanziamento di 470 mila euro ottenuto nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree interne (Snai), richiamando parole impegnative: «Verità, bravura, competenza, capacità, programmazione». Un elenco che non è passato inosservato all’attuale amministrazione, pronta a replicare punto per punto. Il primo chiarimento riguarda proprio la «verità». Secondo l’amministrazione, nessuno avrebbe mai messo in discussione la paternità del finanziamento, ma fanno una precisazione: allo stato attuale, per il progetto Snai non risultano depositati elaborati preliminari, definitivi o esecutivi. I Comuni coinvolti, sedici in tutto, avrebbero fornito soltanto indicazioni generiche.

LA POLEMICA SUI PROGETTI SNAI E I SEI MILIONI DI EURO REVOCATI

Per Taurianova, negli atti, figurerebbero le piazze principali delle due frazioni, senza ulteriori specifiche sugli interventi. Da qui la contestazione dei dettagli progettuali annunciati da Biasi, compreso un allargamento di strada ad Amato. Poi arriva il capitolo della programmazione. L’attuale amministrazione riconosce all’ex sindaco alcuni risultati, ma ridimensiona la narrazione dei finanziamenti ottenuti per meriti esclusivamente amministrativi, ricordando il ruolo delle risorse Pnrr e dei fondi regionali. E chiama in causa Nino Spirlì, allora presidente f.f. della Regione, al quale rivolge un pubblico ringraziamento per il sostegno assicurato alla città. Il tono si fa decisamente più severo quando il discorso passa dalle risorse ottenute a quelle perdute. Nel mirino finiscono circa 6 milioni di euro di finanziamenti revocati: 4,9 milioni destinati alla riqualificazione del Palazzo della Cultura e 1,1 milioni per la palestra della scuola Monteleone. Revoche che, per l’amministrazione Romeo, sarebbero conseguenza del mancato rispetto degli adempimenti amministrativi previsti.

TAURIANOVA, LA GIUNTA ROMEO: IL SALVATAGGIO DEI FONDI PER CONTRADA FIDA E LE OPERE INCOMPIUTE

Viene inoltre rivendicato il salvataggio di un finanziamento di 450 mila euro per la regimentazione delle acque piovane in contrada Fida, ereditato dalla precedente amministrazione e, secondo quanto riferito, a rischio revoca. La replica si chiude con un affondo sulle opere rimaste incompiute, dal Palazzetto dello Sport al Teatro comunale, e con una risposta all’invito di Biasi a vigilare sull’attuazione del finanziamento Snai: l’amministrazione assicura che lo farà, ma senza prendere lezioni da chi, a suo giudizio, ha lasciato per strada sei milioni di euro.