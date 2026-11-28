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Villa San Giovanni, la Guardia medica apre grazie alla disponibilità di un medico, ma il Pd chiede programmazione stabile all’Asp.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA)- La Guardia medica resterà aperta oggi dalle 10 alle 20, nonostante la precedente comunicazione dell’Asp di Reggio Calabria ne avesse annunciato la chiusura. A garantire la copertura del turno sarà la disponibilità di un medico, come comunicato dalla stessa Azienda sanitaria. Una notizia positiva per gli utenti, che scongiura un’altra giornata senza assistenza, ma che non risolve le criticità di un servizio ormai caratterizzato da continue incertezze. Proprio su questo aspetto interviene il Pd cittadino, con una nota del segretario Enzo Musolino, che legge nell’ultimo aggiornamento dell’Asp il segnale di una situazione organizzativa sempre più precaria. «Siamo giunti a questo: un servizio pubblico di assistenza medica non funziona più sulla base di un’organizzazione e di una programmazione definita e certa, ma grazie alla disponibilità caritatevole di un medico volenteroso», scrive Musolino.

GUARDIA MEDICA DI VILLA SAN GIOVANNI, GLI INTERROGATIVI SULLA CARENZA DI PERSONALE E IL CONFRONTO CON IL PONTE

Il Pd, che ha già chiesto un incontro alla dirigenza dell’Asp, pone una serie di interrogativi sul futuro della postazione villese. Sono previsti concorsi o convenzioni per reperire nuovi medici? Come funzionano le disponibilità volontarie? Si tratta di ore aggiuntive oppure di professionisti provenienti da altri centri, con il rischio di depotenziarli? E quali garanzie contrattuali e di sicurezza accompagnano questi spostamenti? Per Musolino, le criticità non possono essere affrontate di volta in volta, attraverso soluzioni temporanee. «I malesseri, le urgenze e le necessità che portano l’utenza a rivolgersi alla Guardia medica non possono essere legati alla buona volontà dei singoli», sottolinea, indicando come esigenza minima una dotazione stabile di personale capace di assicurare continuità ed efficacia al servizio. Infine, una provocazione politica sulle risorse destinate al Ponte sullo Stretto: «Quanti medici e infermieri si potrebbero finanziare con i 14 miliardi programmati per l’opera?», conclude amaro Musolino.