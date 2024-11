Cittadinanza onoraria per Maysoon Majidi il 4 novembre a Riace

1 minuto per la lettura

Cittadinanza onoraria per Maysoon Majidi a Riace su proposta di Mimmo Lucano. Presenti alla cerimonia la Boldrini e Manconi

Il 4 novembre sarà conferita la cittadinanza onoraria di Riace all’attivista curdo-iraniana Maysoon Majidi. Il sindaco ed europarlamentare Mimmo Lucano ha formulato la proposta. Alla cerimonia prevista in consiglio comunale, in programma alle ore 19:00, saranno presenti anche Laura Boldrini e, in collegamento, Luigi Manconi.

Il Tribunale penale di Crotone il 23 ottobre, dopo un’udienza fiume finita a sera, ha disposto la scarcerazione dell’attivista. Erano caduti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di immigrazione clandestina contestato alla Majidi per lo sbarco del 31 dicembre 2023. L’attivista curdo-iraniana tornerà in aula, questa volta da donna libera, il 27 novembre.

Uno dei testi, un iraniano in videoconferenza dalla Germania, ha risposto così alle domande dell’avvocato Giancarlo Liberati, difensore della Majdi durante l’udienza di Crotone: «Siamo stati in barca sotto coperta per quattro giorni, stava male, aveva nausea, qualche volta la abbiamo portata su per farle prendere un po’ d’aria. Era sempre accanto a mia moglie e mia figlia».

La cittadinanza onoraria all’attivista in fuga dal regime degli Ayatollah conferma il ruolo e la potenza simbolica di un posto come Riace, epicentro di un Mediterraneo che abbraccia i migranti e non li respinge.