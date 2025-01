Reggio, polemiche sulla riqualificazione di Piazza del Popolo

2 minuti per la lettura

La riorganizzazione di piazza del Popolo ha scatenato una polemica tra maggioranza e opposizione di Reggio Calabria. La maggioranza evidenzia l’apertura al dialogo con i venditori ambulanti.

REGGIO CALABRIA- La decisione di riorganizzare Piazza del Popolo continua a far discutere. Dopo le proteste dei consiglieri comunali di opposizione, arriva la replica deI consiglieri di maggioranza, accusando la minoranza di «di strumentalizzare la questione per fini politici».

Duro era stato il consigliere di minoranza Massimo Ripepi che aveva evidenziato come «L’armata Brancaleone di Falcomatà ne combina una al giorno. Noi abbiamo difficoltà a raggiungerli nei disastri quotidiani». Ricordando che ii bando del 2018, in cui ci furono 35 vincitori per l’assegnazione dei parcheggi per i commercianti di piazza del Popolo, «non è mai stato portato avanti».

Dopo l’attacco arriva la replica. «Ci troviamo nuovamente ad assistere al triste spettacolo di un nutrito gruppo di consiglieri dell’opposizione che strumentalizzano i fatti col solo scopo di destabilizzare e creare il caos su una vicenda. La sistemazione di Piazza del Popolo, che l’Amministrazione è riuscita ad affrontare ristabilendo la legalità come i cittadini di Reggio Calabria chiedevano da tempo». A scriverlo in una nota i consiglieri della Maggioranza al Comune di Reggio Calabria.

«Con rammarico constatiamo, ancora una volta – prosegue la nota – che buona parte della minoranza ha messo in piazza atteggiamenti meramente strumentali. Insieme ai rappresentanti dei venditori ambulanti sono in corso delle interlocuzioni per trovare una nuova sede al mercato. Da un lato, ribadiamo che continueremo a dialogare con chi è animato dalla volontà di intraprendere percorsi all’insegna della legalità e del diritto al lavoro. Dall’altro, sia ben chiaro che non ci sarà mai spazio per chiunque tenti di imporsi calpestando regole e diritti».

«Le azioni di mero sciacallaggio politico e di disturbo da parte dell’opposizione – concludono- non ci impediranno di proseguire il nostro cammino riguardo la sistemazione di Piazza del Popolo. Nell’ambito di futuri progetti di rigenerazione che condivideremo con gli altri attori istituzionali del territorio. Siamo certi di aver restituito finalmente uno spazio alla collettività e di aver operato nel migliore interesse della città. Le critiche pretestuose e senza fondamenti ci spingono ad essere maggiormente determinati nella scelta intrapresa».