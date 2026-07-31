Si insedia il consiglio metropolitano di Reggio Calabria: via ai primi provvedimenti

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Si è insediato il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria guidato da Cannizzaro, approvando all’unanimità le delibere e le manovre finanziarie previste.

Si è tenuta nell’aula Leonida Repaci di Palazzo Corrado Alvaro la prima seduta del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’assise, guidata e condotta dal Sindaco Metropolitano, Francesco Cannizzaro, si è conclusa con l’approvazione unanime di tutti i sei punti previsti all’ordine del giorno, confermando la piena operatività e la fluidità dell’azione amministrativa dell’Ente. In apertura di lavori il sindaco metropolitano ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro ai nuovi componenti del consiglio, evidenziando il proficuo dibattito che si è registrato durante la campagna elettorale.

“L’esito di queste elezioni – ha affermato – mette in luce una classe dirigente metropolitana capace di offrire una proposta politica seria e fondata sulla competenza e sul radicamento territoriale, consegnandoci un Consiglio caratterizzato da qualità, dinamismo e da una rappresentatività capillare di tutta la nostra provincia. Questo livello di inclusione territoriale avviene per la prima volta e per me ha un significato particolare: siamo riusciti a creare le condizioni politiche affinché tutti i territori possano essere, e saranno, equamente rappresentati in questa assise”.

REGGIO CALABRIA, IL DISCORSO DEL SINDACO METROPOLITANO CANNIZZARO AL CONSIGLIO

“L’approccio giusto e obbligato per tutti noi sarà quello di dare centralità a quest’aula – ha aggiunto il sindaco – immagino la Città Metropolitana come un contenitore che, andando oltre gli steccati politici e le appartenenze, si pone l’obiettivo di aggredire e risolvere i problemi dell’intero territorio. Questo Consiglio non deve essere il luogo in cui consumare la dialettica politica, ma una sede in cui la discussione sia incentrata sui contenuti, sulle istanze e sulle potenzialità del nostro territorio”.

“Rivolgo a questo Consiglio i miei migliori auguri di buon lavoro, estendendo il mio ringraziamento a tutti gli amministratori che si sono candidati e non sono stati eletti. Se oggi possiamo parlare di un salto di qualità per l’intero territorio di Reggio Calabria, il merito è dei sindaci, che io definisco missionari, che quotidianamente affrontano le difficoltà delle loro comunità. Il dato che prevale oggi – ha concluso – è che finalmente c’è un’ampia e reale rappresentatività di tutto il territorio. Ora spetta a noi dimostrare, tutti insieme, di essere all’altezza della fiducia che i cittadini e gli amministratori ci hanno conferito”.

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E APPROVAZIONE DELLE MANOVRE DI BILANCIO

La prima seduta del Consiglio ha espletato un passaggio istituzionale fondamentale procedendo all’approvazione della convalida dei Consiglieri Metropolitani proclamati eletti. Un adempimento che segue di pochi giorni la proclamazione ufficiale dei nuovi Consiglieri, e che garantisce il pieno e formale insediamento dei rappresentanti del territorio all’interno dell’organo di indirizzo politico di Palazzo Alvaro.

Un’attenzione specifica è stata dedicata dal dibattito in aula al comparto economico-finanziario, essenziale per l’erogazione dei servizi e degli investimenti sul territorio. Il Consiglio ha infatti approvato entrambe le manovre previste dall’ordine del giorno: la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, proposta illustrata in aula dalla Dirigente del Settore Maria Vincenza Salzone, e la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, illustrata dal Segretario Generale Umberto Nucara, che prevede l’applicazione strategica di quote provenienti dalle somme dell’avanzo accantonato per l’adeguamento a quanto già previsto dal CCNL in materia di personale degli Enti Locali durante il triennio 2022-2024.

AL CONSIGLIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA ANCHE ILSERVIZIO CIVILE UNIVERALE E GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Sul fronte delle politiche sociali e dell’impegno per i giovani, l’Assemblea ha ratificato una Deliberazione del Sindaco Metropolitano, illustrata in aula dal Dirigente del Settore Fortunato Battaglia, che dispone l’adeguamento alle recenti prescrizioni ministeriali in materia di Servizio Civile, revocando una precedente deliberazione e approvando contestualmente la nuova dichiarazione di impegno in materia di Servizio Civile Universale tra la Città Metropolitana e l’Associazione Futura.

La seconda parte del Consiglio è stata caratterizzata dagli interventi di tutti i consiglieri metropolitani neo eletti. L’aula ha registrato infatti gli interventi dei Consiglieri Francesco Malara, Domenico Maio, Vittoria Luciano, Domenico Mantegna, Roberto Vizzari, Marco Giuseppe Caruso, Giampietro Scarfò, Alessandro Rocco Repaci, Fiorentino Riganò, Carmelo Versace, Pasquale Brizzi, Giovanni Verduci, Chiara Luccisano e Pierpaolo Zavettieri. Da parte di tutti gli auguri di buon lavoro all’aula e l’auspicio di un proficuo impegno al servizio del territorio in vista degli obiettivi che attendono la massima assise della Città Metropolitana.