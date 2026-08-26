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Suppletive di Reggio, Cannizzaro: «Mia la scelta di Roscioli. Non imposta dall’alto». Il coordinatore regionale di Fi chiarisce la linea della coalizione.

REGGIO CALABRIA- Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre, non è stato imposto da nessuno. Roscioli è stato scelto da Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia, insieme al governatore e vicesegretario nazionale forzista Roberto Occhiuto e agli altri leader nazionali dei partiti che compongono la coalizione che fa capo a Giorgia Meloni. E Roscioli – sottolinea Cannizzaro – è stato scelto «secondo una precisa strategia».

Francesco Cannizzaro promuove un punto stampa nella sede reggina del coordinamento regionale forzista: «Non sono qui per spiegare le ragioni di Giannetta, ch’è uscito da Forza Italia, bensì per spiegarvi la strategia mia, del presidente della Regione, del nostro partito, messa in campo per candidare, sostituendomi, l’amministratore di Forza Italia, quel Fabio Roscioli ch’è uno straordinario professionista, è colui che firma le liste per le elezioni politiche e governa i processi amministrativi del partito».

SUPPLETIVE DI REGGIO CALABRIA: LA STRATEGIA DELLA CANDIDATURA E IL PROFILO DI ROSCIOLI

Insomma, puntualizza Cannizzaro, «non stiamo candidando uno scappato di casa», piuttosto «stiamo coinvolgendo un uomo che risiede a Roma, che conosce bene le attività della Camera, i parlamentari e gli uomini e le donne del governo». Non un neofita della vita parlamentare ma, continua Cannizzaro, «un politico che consentirà al sindaco di Reggio Calabria di accelerare quei processi che faranno centrare gli obiettivi, di crescita e sviluppo di Reggio, che ci siamo prefissati». Naturalmente, precisa, «le suppletive erano evitabili.

Se avessi posticipato le dimissioni da deputato non ci sarebbero stati più i tempi tecnici per convocare i comizi elettorali. Invece io ho prima individuato in Roscioli il mio successore, l’ho incontrato a Roma, nel suo ufficio, nella sede del partito, gli ho sottoposto la mia idea. S’è preso 48 ore di tempo per riflettere, quindi, ricevuta risposta positiva, ho rassegnato le dimissioni, intervenendo in aula, parlando con emozione della mia Città».

SUPPLETIVE DI REGGIO CALABRIA: L’AUTONOMIA DELLA SCELTA DI ROSCIOLI E LA PROSPETTIVA PER IL 2027

Pertanto, ribadisce Cannizzaro, «la scelta di Roscioli, di sostituirmi in Parlamento per questi 5 o 6 mesi di legislatura – non sarò io a svelarvi che si voterà in primavera – è mia. Nessuno ha imposto niente a nessuno. Credete veritiera l’idea che a me, vincitore col 70% dei consensi, o a Occhiuto, il più grande presidente di Regione, possa qualcuno imporre qualcosa?».

Ovviamente, e qui Cannizzaro alza il tono della voce, «alle Politiche 2027, che mi vedranno impegnato a scegliere le candidate e i candidati per i collegi di Calabria e di Reggio, candiderò, noi di Forza Italia candideremo, soltanto volti calabresi e reggini. Roscioli è frutto di una particolare strategia, momentanea, pensata per l’esclusivo bene della mia e nostra Reggio e dell’area metropolitana».

LE CRITICHE AGLI AVVERSARI E REGGIO LABORATORIO POLITICO

E se Vannacci, che «quando parla a me fa paura», oggi – aggiunge Cannizzaro – «mi fa ridere, perché candida un moderato che dice: io rimango moderato però mi sposto a destra», su Frank Benedetto, il candidato del centrosinistra, rammenta che «non ha nessuna esperienza politica, se non qualche mese vissuto in consiglio comunale. E se dovesse vincere non credo sarà in grado d’aiutare il sindaco.

Sarà all’opposizione, l’unico che ha portato soldi a Reggio pur essendo minoranza sono stato io». Poi, Cannizzaro, concludendo, non nasconde «la gioia nel vedere Reggio al centro del dibattito politico nazionale. Voglio che la mia città diventi laboratorio politico. Nei prossimi giorni Roscioli verrà a Reggio, incontrerà stampa e cittadini. Poi, di corsa a Roma per lavorare ai dossier che ho lasciato io in sospeso!».