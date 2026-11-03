Riace, Mimmo Lucano non è più sindaco, arrivano i commissari

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Riace, finito il mandato di Mimmo Lucano, equilibri di bilancio non approvati e quasi 5 milioni di debiti

DOMENICO Lucano non è più sindaco di Riace. Il Prefetto di Reggio Calabria ha nominato con proprio decreto il Viceprefetto aggiunto Sara Ferri, per la provvisoria amministrazione del Comune, «al quale sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco».

A dare esecuzione allo stesso provvedimento è stato il neo Commissario prefettizio, che si è insediato ieri mattina, lunedì 2 ottobre 2026. «Per la complessa gestione dell’Ente», il Viceprefetto Ferri sarà affiancato dalla funzionaria amministrativa Irene Vittoria Calabrò, nominata sub Commissario presso il Comune di Riace.

MIMMO LUCANO, FINISCE L’EPOCA DEL SINDACO A RIACE

A poco più di metà mandato, si conclude così la funzione di Sindaco di Riace di Domenico Lucano. Un’amministrazione tormentata per via delle decadenze alternate alle sospensioni derivate dai giudizi seguiti alla sentenza definitiva di condanna dello stesso Lucano, a 18 mesi di reclusione, per il reato di falso in atto pubblico, confermata per ultimo dalla Cassazione. Sentenza che ha fatto scattare automaticamente gli effetti della Legge Severino sulla sua incandidabilità e ineleggibilità. Ma prima ancora della decisione della Corte Suprema, è intervenuta la decisione del Prefetto, ma un altro motivo.

UNA AMMINISTRAZIONE TORMENTATA

Entro il 31 luglio scorso, come stabilito dalle norme del Testo unico degli Enti locali, il Consiglio comunale avrebbe dovuto adottare la delibera riguardante la verifica degli equilibri di bilancio. Nonostante la diffida prefettizia, il consiglio comunale si è riunito ma senza esito. Il Prefetto ha nominato per questo un Commissario ad acta, che al termine degli atti istruttori ha deliberato l’impossibilità di procedere all’intervento sostitutivo di salvaguardia degli equilibri del bilancio, «in assenza dei presupposti tecnico-contabili richiesti dalla normativa vigente».

IL CARICO DEBITORIO DEL COMUNE DI RIACE

E la legge, in casi come questi, prevede solo lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria fino alle elezioni anticipate per il rinnovo degli organi comunali. I presupposti di legge c’erano tutti per avviare il procedimento di scioglimento. Il carico debitorio del Comunale di Riace è imponente. Quasi cinque milioni di euro, tra debiti fuori bilancio, atti di pignoramento, mancati versamenti alla Sorical alla Regione Calabria per diverse centinaia di migliaia di euro, mancato versamento Tari, bollette di energia insolute, spese legali. In più, a fare precipitare la situazione e l’impossibilità a deliberare in consiglio comunale, i numeri all’interno dell’organismo.

LA MAGGIORANZA SFALDATA

La maggioranza di Lucano negli ultimi periodi si era andata sfaldando, con componenti della maggioranza che lo avevano abbandonato, per passare all’opposizione. Tra maggioranza e minoranze c’era parità numerica, con relativo stallo dell’organo. L’incapacità, poi, a surrogare un altro consigliere di maggioranza, che si era dimesso da luglio, ha causato l’inadempimento che ha portato all’avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio comunale.

All’indomani della decisione del Commissario ad acta, che non ha potuto approvare il riequilibrio, Domenico Lucano ha convocato a Riace una conferenza stampa, durante la quale addebitava quella decisione come una continuazione degli «atti persecutori da parte degli Organi dello Stato” nei suoi confronti, «la macchina del fango» per il suo impegno nel campo della immigrazione.

LA CONFERENZA STAMPA DI MIMMO LUCANO

Parole smentite dalla Prefettura di Reggio Calabria a distanza di poche ore, ribadendo che l’unica funzione è quella di applicare le norme che regolano i rapporti tra lo Stato e gli Enti locali.

Tramite il suo ufficio stampa, Domenico Lucano è tornato ieri sull’argomento, subito dopo avere saputo dell’arrivo a Riace del Commissario prefettizio. Ha continuato a ripetere quanto già aveva espresso nella conferenza stampa di pochi giorni fa, tornando ad accusare ex ministri, ex prefetti, la commissaria ad acta, il Prefetto di Reggio Calabria e la Regione Calabria, per questo o quest’altro motivo.

Quasi ammettendo poi che «tutto questo è l’epilogo di un percorso politico amministrativo complesso e problematico dove, a seguito del balletto giudiziario su Mimmo Lucano, ti sospendo, ti riammetto, ti risospendo, poi ti riammetto di nuovo, ha generato tensioni che hanno portato alcuni consiglieri ad abbandonare la maggioranza ed una anche il seggio di consigliere, determinando uno stallo nell’azione amministrativa. Uno stallo che non ha consentito la gestione del bilancio e degli atti ad esso collegati dove era possibile inquadrare la situazione debitoria con una puntualità maggiore».

OLIVERIO IN DIFESA DI LUCANO

E ancora fa sentire la sua voce in difesa di Lucano, l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, già presente alla conferenza stampa precedente. «Sarebbe quantomeno opportuno – riporta in una nota l’ex governatore calabrese -, un approfondimento da parte della Prefettura di Reggio Calabria sulla vicenda di Riace al fine di evitare palesi forzature ed illegittimità».

Per la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, invece, «la sospensione del consiglio comunale di Riace e la conseguente nomina dei due commissari prefettizi rappresentano l’epilogo, purtroppo ampiamente prevedibile, di una mala gestione politico-amministrativa che ha usato un’intera comunità per meri scopi ideologici».