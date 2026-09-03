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Aeroporto di Reggio Calabria, voli ridotti: Il Pd chiede risposte. Oggi Occhiuto, Cannizzaro e Vigna presentano le strategie per lo scalo.

REGGIO CALABRIA – Il ridimensionamento dei voli internazionali di Ryanair dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria ha fatto scattare un forte intervento da parte della Federazione metropolitana del Pd metropolitano, preoccupato per quello che sembra un rallentamento del rilancio dell’aeroporto reggino. «A giugno, appena insediato, il sindaco Cannizzaro volò insieme al presidente Occhiuto fino a Dublino, nella sede di Ryanair. Foto con i vertici della compagnia, grandi annunci e l’attesa per nuove rotte e per un ulteriore potenziamento dell’Aeroporto dello Stretto. A distanza di meno di tre mesi apprendiamo, invece, della cancellazione di diversi collegamenti internazionali da Reggio Calabria. Viene spontanea una domanda: a Dublino erano andati per portare nuovi voli a Reggio o per farsi annunciare quelli che sarebbero stati cancellati?», ha affermato il segretario Pd Giuseppe Panetta.

L’ATTACCO DEL PD E L’INTERROGAZIONE REGIONALE SUI VOLI ALL’AEREOPORTO DI REGGIO CALABRIA

E ha proseguito: «Al di là dell’ironia, la questione è seria. Il rilancio del Tito Minniti è un risultato importante per Reggio e per l’intera area metropolitana e proprio per questo non può essere trasformato in un terreno di propaganda. Le foto di Dublino le abbiamo viste tutti e adesso vogliamo capire come stanno realmente le cose. Occhiuto e Cannizzaro chiariscano dunque cosa sta accadendo e, soprattutto, quali siano stati gli esiti concreti degli incontri avuti con Ryanair». Panetta ha elogiato l’intervento del vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio che ha annunciato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere chiarezza sulla programmazione dei voli e sulle prospettive dell’aeroporto. «È necessario che la Regione dia risposte precise e dica quale strategia intenda mettere in campo per garantire continuità e crescita allo scalo reggino», ha concluso Panetta.

LA REPLICA DI TILDE MINASI E LA CONFERENZA STAMPA DELLA GIUNTA

Intanto una risposta è arrivata dalla senatrice leghista Tilde Minasi che ha affermato: «Non c’è alcuna cancellazione dei voli Ryanair, ma unicamente una fisiologica e standard rimodulazione stagionale delle rotte che riguarda tutti gli scali d’Italia e del mondo». E ha aggiunto che «L’infrastruttura vola, i passeggeri aumentano e l’impegno per il rilancio dello scalo resta massimo e indiscutibile».

Una risposta più ufficiale, invece, potrebbe arrivare dalla conferenza stampa indetta per questa mattina dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, dal sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro e dal presidente di Sacal, Luciano Vigna. Presso il Consiglio regionale, infatti «saranno presentate le attività e le strategie di crescita e sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto».