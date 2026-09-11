La reggina Noemi Arfuso trionfa a Venezia: premiata per il miglior cortometraggio

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La regista reggina Noemi Arfuso vince a Venezia miglior cortometraggio con “E-I-E-I-O”: ora girerà il suo primo lungometraggio in Calabria.

Prestigioso riconoscimento alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per la regista calabrese Noemi Arfuso, che ha conquistato il Premio al miglior cortometraggio nell’ambito dell’11ª edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) con il film “E-I-E-I-O”. La giuria, composta da Raffaella Di Giulio, Head of Sales di Fandango Sales, dalla regista Giulia Grandinetti e dalla giornalista e filmmaker Paola Piacenza, ha scelto l’opera di Arfuso tra i sette cortometraggi in concorso. Il premio, offerto da Frame by Frame, è stato assegnato per la capacità del film di affrontare con ironia e incisività una questione centrale del presente. “E-I-E-I-O” racconta un futuro distopico nel quale due entità sintetiche giocano a sterminare gli esseri umani, monitorando attraverso una rete di videocamere di sorveglianza l’avanzamento del loro piano. Quando una rivolta improvvisa mette a rischio la missione, il loro progetto prende una direzione inattesa.

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: IL RICONOSCIMENTO A VENEZIA PER NOEMI ARFUSO E IL NUOVO PROGETTO IN CALABRIA

Al centro del corto c’è dunque il rapporto tra intelligenza artificiale, tecnologia e destino dell’umanità, affrontato attraverso un linguaggio ironico e surreale. La motivazione della giuria sottolinea come l’opera riesca a mostrare, attraverso la scomparsa dei corpi umani, il ritorno della natura al controllo del mondo. A congratularsi pubblicamente con la regista è stata anche la Calabria Film Commission, che ha evidenziato il legame di Arfuso con il territorio calabrese e annunciato il suo prossimo progetto cinematografico. Dopo il successo veneziano, infatti, la regista è pronta a dedicarsi al suo primo lungometraggio, “Film di matrimoni”, prodotto da LAB 80 FILM soc. coop. e sostenuto dalla Calabria Film Commission. Le riprese prenderanno il via nei prossimi giorni e interesseranno Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Seminara, riportando così il lavoro della giovane regista direttamente nella sua terra d’origine.