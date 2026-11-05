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Venerdì 6 novembre, alle ore 17, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà il professor Alessandro De Angelis per un viaggio affascinante alle radici del pensiero scientifico di Galileo Galilei.

REGGIO CALABRIA – La scienza moderna parla anche greco. Dietro le intuizioni rivoluzionarie di Galileo Galilei, si cela un patrimonio di antiche conoscenze che affonda le radici nella geometria di Euclide, Archimede, Pitagora e nella tradizione filosofica della Magna Grecia È da questa prospettiva che prenderà le mosse la conferenza «Galileo parlava greco. Il capolavoro della geometria, tra figure antiche e la nascita della scienza moderna», in programma domani, venerdì 6 novembre, alle ore 17, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un appuntamento che intreccia storia, matematica e filosofia, restituendo alla Calabria il ruolo di protagonista di una vicenda culturale che attraversa i secoli e arriva fino alle fondamenta della scienza contemporanea.

“Galileo parlava greco”: a Reggio Calabria un viaggio dalle radici della Magna Grecia alla scienza moderna

A guidare il pubblico in questo percorso sarà il professor Alessandro De Angelis, astrofisico, titolare della cattedra di Fisica sperimentale all’Università di Padova e autore di rilievo internazionale nel campo della storia della scienza. Una personalità scientifica che unisce l’esperienza della ricerca fondamentale, maturata anche in ambito CERN, alla passione per la ricostruzione delle radici storiche del sapere. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del dottor Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Seguirà l’introduzione della professoressa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetarium Pythagoras.

Perché Galileo parlava greco? E in che modo la geometria degli antichi ha contribuito a cambiare per sempre il nostro modo di interpretare la natura? La risposta risiede nel linguaggio stesso della scienza. Per Galileo, la realtà fisica si comprende attraverso un alfabeto fatto di segmenti, triangoli, proporzioni e parabole. Figure geometriche che non sono semplici astrazioni matematiche, ma strumenti indispensabili per descrivere il movimento dei corpi, spiegare i fenomeni naturali e individuare le leggi che governano l’universo. Il grande scienziato pisano non recide il legame con la tradizione antica: ne raccoglie l’eredità e la trasforma in un metodo nuovo, aprendo la strada alla nascita della scienza moderna.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà il professor Alessandro De Angelis

Attraverso esempi e dimostrazioni geometriche, De Angelis mostrerà come una figura possa diventare la chiave per comprendere un fenomeno fisico e come la lettura diretta dei testi galileiani consenta di cogliere passaggi del ragionamento scientifico che una traduzione frettolosa nelle formule contemporanee rischierebbe di nascondere.

La scelta del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria come sede dell’iniziativa assume, in questo contesto, un significato tutt’altro che casuale. La Magna Grecia, culla di straordinarie esperienze filosofiche, matematiche e scientifiche, rappresenta infatti lo scenario ideale per riscoprire il filo che unisce il pensiero antico alle conquiste della modernità. Un dialogo che trova una significativa consonanza anche con la mostra attualmente allestita al Museo, «Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca». Se l’arte italiana ha tratto dalla cultura ellenica forme, linguaggi e visioni, anche la scienza moderna conserva nel pensiero greco una delle sue matrici fondamentali.

Il percorso di Alessandro De Angelis, originario della Magna Grecia e protagonista della ricerca scientifica internazionale, rende ancora più significativo questo ritorno alle radici. Dalla Calabria all’Università di Padova, passando per il CERN e gli incarichi di rappresentanza scientifica italiana a Parigi, la sua esperienza testimonia come la conoscenza sia un processo continuo, capace di attraversare confini geografici e temporali. Un’occasione per riscoprire quanto il presente debba al genio del passato. Comprendere Galileo significa anche riscoprire quella straordinaria eredità greca che, dalla Magna Grecia, continua a parlare al mondo.