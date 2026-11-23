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Bachetta d’oro e laurea honoris causa all’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il maestro Riccardo Muti

Laurea honoris causa al maestro Riccardo Muti da parte dell’Università degli Studi “Mediterranea” e consegna della bacchetta d’oro in programma il 1 febbraio 2027. A darne risonanza il presidente del Conservatorio Eduardo Lamberti Castronuovo insieme al direttore Franco Romano e al presidente della Consulta degli studenti.

Il nuovo anno accademico del Conservatorio



È proprio nel segno di questo prestigioso riconoscimento che il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”, diretto da Franco Romano, ha inaugurato il nuovo anno accademico con il tradizionale concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica. Un teatro comunale gremito e partecipe ha accolto il concerto inaugurale in occasione del 62° anno accademico. Sul palco, a guidare il pubblico, una presentatrice anch’essa allieva del Conservatorio, a testimonianza di una comunità formativa compatta e vitale.

In platea, accanto a un folto pubblico di appassionati e cittadini, presenti esponenti del mondo della cultura e rappresentanti delle istituzioni. Assegnate dieci borse di studio in memoria dell’imprenditore reggino Pasquale Linguardo, scomparso nel 2000 (istituite da Attilio Raso e giunte al secondo anno consecutivo). Si tratta di un’iniziativa nata per sostenere studenti del Conservatorio in condizioni di disagio economico, individuati tramite bando pubblico sul merito e sulle fasce Isee.

La registrazione dal vivo



Il programma musicale, centrato sul tema della “eco” come ciò che resta e risuona oltre il tempo, ha proposto tre pagine di grande impegno tecnico ed espressivo del repertorio originale.

L’Orchestra di fiati dell’istituzione reggina, diretta dal maestro Antonio Manuli, ha eseguito opere di artisti contemporanei, privilegiando la sezione dei fiati e delle percussioni. In programma partiture composte tra il 1984 e il 1995 di autori di tre diversi Paesi: il britannico Philip Sparke con la Suite Sinfonica del 1984, il belga Dirk Brossè con il Poema Sinfonico del 1991 e l’americano James Barnes con la terza Sinfonia op.89 del 1994.

Un banco di prova significativo per l’Orchestra, con la registrazione dal vivo curata dai tecnici del suono sotto la guida del docente Luca Russichella.