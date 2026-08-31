Il castello di Palizzi riapre le sue porte

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PALIZZI (REGGIO CALABRIA) – Palizzi ritrova il suo castello e si trasforma. Dame, cavalieri e il fuoco del medioevo attendono per domenica 6 settembre quando sarà previsto l’evento inaugurale.

Ci sono momenti che segnano un’epoca, giorni destinati a rimanere scolpiti per sempre nella memoria di un popolo. Alle 16,30 l’accoglienza per dare il via ai festeggiamenti. L’evento poi si articolerà con il Corteo delle Antiche Genti: una sfilata in costume medievale. Dame, cavalieri, soldati e figuranti attraverseranno le vie di Santa Domenica e Via Aiello, trasformando il borgo in un frammento vivo del passato fino a raggiungere le porte del Castello.

Al castello di Palizzi alle 18,50 il taglio del nastro e l’apertura: dopo secoli di attesa, la grande porta del Castello tornerà ad aprirsi. Con la Solenne allocuzione del sindaco e il taglio del nastro, la fortezza tornerà ufficialmente ad essere del suo Popolo. A seguire le danze di corte e del popolo: la corte si animerà con danze storiche e musiche dell’antico tempo. Il rimbombo solenne e i ritmi potenti dei tamburi faranno risuonare la festa in tutta la vallata.

Un’affascinante ed elegante dimostrazione di volo con i maestosi rapaci della falconeria medievale. Evoluzioni, colori e acrobazie con i vessilli del Castello e gli sbandieratori. Al calare della sera, il castello si illuminerà d’incanto tra fiamme, musica e giochi di luce.