Scirubetta 2025: il gelato torna a essere protagonista a Reggio Calabria

Scirubetta 2025: il gelato torna a conquistare la scena di Reggio Calabria. Dal Lungomare Falcomatà alla ribalta nazionale: degustazioni, laboratori e talk per l’edizione più ambiziosa di sempre.

REGGIO CALABRIA – Il gelato torna a essere protagonista assoluto a Reggio Calabria. Giovedì 11 settembre, alle ore 11.30, la sala Perri di Palazzo Corrado Alvaro ospiterà la conferenza stampa di presentazione di Scirubetta 2025 – Il Villaggio del Gelato Artigianale, l’evento che ogni anno trasforma il Lungomare Falcomatà in una vera e propria capitale mondiale del gusto.

Scirubetta 2025: ospiti d’eccezione e firme prestigiose

L’appuntamento, aperto alla stampa, vedrà la partecipazione di maestri gelatieri, istituzioni e giornalisti tra i più autorevoli del panorama enogastronomico nazionale. Sul palco nomi che hanno fatto la storia della critica e della divulgazione: Luciano Pignataro, Fabrizio Carrera, Alberto Lupini, Bruno Gambacorta, Giusy Ferraina, Giulia Mancini, Donata Marrazzo, Franco Cesare Puglisi ed il decano per eccellenza, Edoardo Raspelli. Una squadra di firme che certifica il prestigio di Scirubetta, oggi punto di riferimento non solo per i professionisti, ma per tutti gli appassionati del buon vivere.

Scirubetta come agorà del gelato

Non solo degustazioni e laboratori: l’edizione 2025 promette di essere la più ricca e ambiziosa di sempre, con un fitto programma di talk, incontri e dibattiti. Scirubetta si candida a diventare l’agorà del gelato, un luogo dove confrontarsi su tendenze, sfide e innovazioni di un settore in continua evoluzione. Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, insieme ai rappresentanti della Città Metropolitana e ai partner istituzionali come Arsac – presente con la direttrice Fulvia Caligiuri – illustrerà le novità, le collaborazioni internazionali e la dimensione culturale di un evento che unisce tradizione e futuro, gusto e visione.