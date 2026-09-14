Grande entusiasmo sul Lungomare Falcomatà per Scirubetta 2026

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REGGIO CALABRIA – La quinta edizione di Scirubetta è partita con l’energia delle grandi occasioni e il Lungomare Falcomatà è diventato un palcoscenico di gusto, memoria e inclusione. Una prima serata intensa, partecipata, luminosa: Reggio Calabria ha risposto con entusiasmo. E oggi si replica, con il villaggio del gelato pronto ad accogliere migliaia di visitatori fino a martedì sera, quando verranno proclamati i vincitori ufficiali dell’edizione 2026.

A tagliare il nastro tricolore è stata Chiara, madrina dell’associazione Il sorriso di Natale e Chiara: la sua presenza ha dato alla serata un valore speciale, ricordando che Scirubetta non è solo un festival gastronomico, ma un evento che parla di solidarietà, accoglienza e comunità. Tra gli applausi e l’emozione del pubblico, un momento particolarmente toccante è stato il ricordo dedicato da Giovanna Pizzi, coordinatrice di tutta la comunicazione, alla giovane Anthea Ranieri, scomparsa tragicamente nei giorni scorsi.

Un pensiero che ha attraversato il Lungomare come un abbraccio collettivo. Insieme a lei ovviamente il presidente Conpait Angelo Musolino e tutti i maestri gelatieri, oltre a Giusy Princi, all’assessore Antonio Maiolino ed al responsabile nazionale di Confartigianato gelato Gaggion. Come sempre, presente anche il senatore Nicola Irto. Ospiti della serata anche il giornalista Marco Sciarrini e diversi digital creator con migliaia di follower. Così come i campioni italiani che parteciperanno alla Coppa del Mondo di pasticceria.

LA PRIMA SERATA

La prima serata ha visto protagonisti i 34 maestri gelatieri arrivati da tutta Italia e da sette Paesi esteri. Le loro creazioni hanno inaugurato un percorso sensoriale fatto di ricette inedite, tecniche antiche e sperimentazioni sorprendenti. Il pubblico ha affollato gli stand fin dal pomeriggio, confermando la forza attrattiva di un festival che negli anni ha saputo crescere e innovarsi.

Durante i saluti istituzionali, il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e il presidente Conpait Angelo Musolino hanno ribadito la vocazione di Reggio Calabria a diventare capitale internazionale del gelato artigianale, grazie alla qualità delle produzioni e alla capacità organizzativa della città. Il primo show cooking ha celebrato le eccellenze reggine: Filippo Cogliandro e Alberto Vitaro hanno proposto una tagliatella di seppie con crema di avocado abbinata a un gelato al cetriolo e origano selvatico, esaltando il Bergamotto di Reggio Calabria, protagonista assoluto del festival.

Fondamentale anche la presenza del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, rappresentato dal direttore Marco Poiana, che conferma la sinergia tra ricerca, formazione e filiera agroalimentare. Il villaggio Scirubetta riaprirà oggi pomeriggio e accompagnerà il pubblico fino alla serata conclusiva di martedì. Tra concorsi, talk, degustazioni, chef stellati e musica, il Lungomare Falcomatà vivrà quattro giorni di festa continua.

VERSO IL GRAN FINALE

Tra i momenti più attesi: Il concorso Velvet dedicato al miglior sorbetto alcolico, il premio Speciale Nosside sul bergamotto come “oro verde” reggino ed il talk sulla futura legge del gelato e sulla tutela della filiera. Anche oggi gli show cooking con chef di livello nazionale e poi grande attesa per il concerto di Mimmo Cavallaro e la finale del concorso Panettone con gelato – Summer Edition. Oltre al gemellaggio con il Reggio Calabria Film Fest. Gran finale con la premiazione ufficiale e l’assegnazione del Premio del pubblico e del Premio Qualità.

La partenza di Scirubetta 2026 è stata un successo pieno: partecipazione altissima, emozioni forti, un clima di festa che ha abbracciato famiglie, turisti, appassionati e curiosi. Reggio Calabria si conferma ancora una volta città capace di accogliere, innovare e raccontare il proprio territorio attraverso il gusto. E ora, senza pause, si torna sul Lungomare: Scirubetta continua, più viva che mai.