Architettura in navigazione sullo Stretto: successo della Biennale d’arte a Messina

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Architettura in navigazione sullo Stretto: il grande successo della Biennale d’arte a Messina a bordo della Nave Elio con centinaia di architetti e la Lectio della professoressa Guendalina Salimei, già curatrice del padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2025. Promosso nell’ambito di Expo Arte dei Due Mari Messina-Reggio Calabria 2026, l’appuntamento ha raccolto l’entusiasmante riscontro della call ideata dalla Sezione Architettura della Biennale, e la cura logistica dell’Ordine degli Architetti di Messina.

MESSINA – Un laboratorio d’idee a cielo aperto, sospeso tra il mare dello Stretto e la visione del futuro delle nostre città. È stato un successo straordinario l’evento tenutosi a bordo della Nave Elio, che ha visto quasi cento architetti e professionisti riunirsi per riflettere sul futuro delle città, sui margini urbanistici e sulla rigenerazione sociale. È stato un successo straordinario quello

registrato a bordo della Nave Elio, dove quasi 100 architetti e professionisti del settore si sono dati appuntamento per un evento di altissimo profilo culturale e professionale, in un contesto suggestivo e decisamente inusuale per il mondo della progettazione.

L’evento a bordo della nave, unitamente alla mostra espositiva che sarà visitabile dal 13 al 18 ottobre nella storica Chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina, è stato organizzato, nell’ambito di Expo Arte dei Due Mari,. Un’articolata macchina organizzativa guidata dal curatore e coordinatore scientifico, Michele Palamara, affiancato dal supporto operativo e strategico del consigliere Francesco Walter Pidalà, entrambi componenti del Comitato scientifico, insieme alla professoressa Guendalina Salimei, alla presidente della Fondazione, Anna Carulli, al presidente dell’Ordine degli architetti Giovanni Lazzari, a Gianfranco Pistorio, presidente Biennale di Messina – ExpoArte dei Due Mari e agli architetti Claudio Lucchesi e Pino Falzea.

LA CALL NAZIONALE “OLTRE IL FRONTE 2026”

Cuore pulsante e motore concettuale della manifestazione è stata la presentazione degli esiti della call nazionale “Oltre il fronte 2026”, un’iniziativa di grande visione ideata e promossa dalla Sezione Architettura di Expo Arte dei Due Mari con la cura dell’architetto Michele Palamara. Nata per stimolare proposte visionarie sui temi dell’Agenda Urbana — rigenerazione sostenibile, consumo di suolo zero, riforestazione urbana e inclusione sociale — la call ha sfidato i progettisti a interpretare il “fronte” non solo come linea di costa, ma come qualsiasi limite da trasformare in membrana permeabile per restituire qualità allo spazio pubblico.

La risposta della comunità professionale e accademica ha superato ogni aspettativa, con ben 62 proposte progettuali giunte da tutta Italia articolate nelle tre sezioni d’indagine del bando: la grande scala della Rigenerazione Urbana e dei Masterplan, la media scala delle Piazzette della Comunità intese come presidi sociali, e la micro-scala degli Elementi Effimeri e delle micro-azioni.

Tra le 62 proposte pervenute, la Commissione di Giuria – presieduta dalla professoressa Guendalina Salimei insieme agli architetti Pino Falzea e Claudio Lucchesi – ne ha selezionate 21. Le complesse motivazioni e i criteri concettuali che hanno guidato la Giuria nella scelta delle opere sono stati illustrati nel dettaglio dall’architetto Pino Falzea, membro della giuria, che ha evidenziato l’elevata qualità scientifica dei progetti e la loro aderenza alle sfide urbane contemporanee.

LA LECTIO MAGISTRALIS

A coronare la giornata è stata la Lectio Magistralis della Prof.ssa Guendalina Salimei, figura di primissimo piano nel panorama dell’architettura italiana e internazionale, docente universitaria, fondatrice dello studio TSTUDIO e Curatrice del Padiglione Italia alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2025. Protagonista e voce chiave nel dibattito sulla rigenerazione urbana e sul recupero dei tessuti complessi — celebre per progetti emblematici come la Crypta Balbi a Roma, il Museo Egizio a Torino, i waterfront di Napoli, Bari e Taranto, fino al noto “Chilometro Verde” di Corviale — l’architetto Salimei lega profondamente la sua ricerca anche al territorio messinese, avendo guidato insieme a TSTUDIO il raggruppamento di progettazione (di cui fa parte anche lo studio UFO) vincitore del concorso per la “Riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell’area demaniale marittima tra i torrenti Boccetta e Annunziata”.

A bordo della Nave Elio, l’architetto Salimei ha incantato la platea con un intervento dal titolo “Forme della permanenza. Architettura, trasformazione e interpretazione dell’esistente”: un’intensa riflessione sul valore civile, etico e sociale del progetto, invitando a interrogarsi su come l’architettura debba dialogare con la memoria e le fragilità dei territori per costruire trasformazioni capaci di durare nel tempo.

L’iniziativa, arricchita dai saluti e dagli interventi del Presidente della Biennale d’Arte di Messina Gianfranco Pistorio — ideatore, promotore e vero cuore pulsante dell’intero progetto EXPO ARTE Messina -Reggio Calabria — e delle principali istituzioni partner — tra cui Caronte & Tourist (con Piera Calderone, Diversity & Disability manager), l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (rappresentata dall’avvocato Francesco Rizzo) e il Museo Regionale Accascina (con l’architetto Daniele Guarnera) — ha offerto ai partecipanti un’esperienza formativa di straordinario valore culturale e scientifico, garantendo il riconoscimento di 3 crediti formativi professionali (CFP) per gli architetti presenti.