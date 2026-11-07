“San Luca Calcio”, nel libro di Strangio storie di pallone, di sogni e cadute

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Il giornalista Antonio Strangio pubblica “San Luca Calcio”: «Eravamo poveri, ma eravamo re», il viaggio tra ricordi d’infanzia, talenti inespressi e crisi del calcio nazionale.

SAN LUCA- C’è un tempo in cui per giocare a calcio non servivano stadi, tribune o divise ufficiali. Bastavano un pallone, due pietre per delimitare una porta e un pezzo di strada dove rincorrere i propri sogni. A San Luca, come in tanti altri paesi, il calcio nasceva così: tra campetti di terra dura, palloni improvvisati e partite interminabili, nelle quali il risultato contava decisamente meno della felicità di giocare. È da quei ricordi, da un’infanzia fatta di semplicità e fantasia, che prende forma “San Luca Calcio. Dalla strada al fuorigioco. Storie di palloni, sogni e cadute”, il libro del giornalista sanluchese Antonio Strangio, pubblicato da Città del Sole Editore. Un libro che si trasforma in un viaggio che parte dalla memoria collettiva di un paese e attraversa le vicende di ragazzi che, proprio attraverso il calcio, hanno immaginato un futuro diverso.

DALLA MEMORIA DELL’INFANZIA AI SOGNI SPEZZATI DAI TALENTI LOCALI

Nella prima parte, l’autore restituisce il sapore di un’infanzia in cui bastava poco per sentirsi padroni del mondo. Il Super Santos, i soprannomi inventati tra amici, le partite dalla mattina alla sera: un universo nel quale la povertà materiale non impediva di sentirsi ricchi di sogni. «Eravamo poveri, ma eravamo re», una frase che racchiude il senso di quella stagione della vita. Ma il pallone, crescendo, smette di essere soltanto un gioco. Diventa un’ambizione, una possibilità, talvolta persino una strada per cambiare il proprio destino.

Ed è proprio qui che il racconto cambia passo. Nella seconda parte, Strangio raccoglie le storie di giovani calciatori di San Luca che sono arrivati a un passo dal grande calcio, accarezzando la possibilità di trasformare una passione in professione. Percorsi differenti, accomunati da un epilogo che non sempre ha coinciso con le aspettative. Infortuni, malattie, scelte sbagliate, la pandemia, la sfortuna hanno finito per interrompere sogni che sembravano a portata di mano. Storie di talento e occasioni mancate, di promesse che non hanno trovato compimento, ma anche di fragilità che appartengono alla dimensione più autentica dello sport e della vita.

DAL SAN LUCA CALCIO DALLA CRISI DEL CALCIO NAZIONALE, STRANGIO ANALIZZA IL VALORE UMANO DEDICATO ALLE PERSONE

Nell’ultimo capitolo, lo sguardo si sposta dal contesto locale a quello nazionale. L’autore affronta la crisi del calcio italiano, prendendo spunto dalla sconfitta contro la Bosnia e dalla terza esclusione consecutiva della Nazionale dai Mondiali. Una riflessione critica sulle responsabilità di un sistema che, secondo la sua analisi, avrebbe smarrito identità e capacità di investire sui talenti. Tre piani narrativi, dunque, che si intrecciano in un’unica storia: quella di un pallone capace di unire generazioni, alimentare speranze e, qualche volta, lasciare dietro di sé il peso delle occasioni perdute.

Con questo libro Antonio Strangio, che per decenni ha seguito e scritto le cronache calcistiche del suo paese, riporta al centro non soltanto il calcio, ma soprattutto le persone che lo hanno vissuto. Perché dietro ogni partita c’è una storia, dietro ogni promessa c’è un ragazzo che ci ha creduto e dietro ogni caduta c’è un sogno che, almeno per un tratto, è sembrato possibile.