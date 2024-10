Reggio, il Premio Muse 2025 alla giornalista Rai Danila Bonito

2 minuti per la lettura

Il Premio Muse festeggia 25 anni e premia la giornalista Danila Bonito. La cerimonia, il 27 ottobre e 23 novembre 2024, celebrerà l’arte e l’impegno sociale, ospite il Emanuele Filiberto di Savoia.

REGGIO CALABRIA – Ritorna il Premio Muse versione 2025. Un riconoscimento che da 25 anni viene ritirato da volti e personalità importanti del panorama nazionale e non solo e che coincide con l’inizio della programmazione invernale ed estiva della nota associazione culturale calabrese.

Si aprirà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18 la stagione culturale del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria. L’inaugurazione che è occasione per l’assegnazione dell’importante “Premio”. Il primo si terrà con l’apertura ufficiale della rinnovata Sala d’Arte Le Muse di via San Giuseppe che si presenterà ai soci ed alla città rinnovata nelle sale e negli spazi proprio per i suoi 25 anni di attività.

Presente per la consegna ufficiale del premio il ritorno di Marinetta Saglio già Premio Muse 2020. Questa rappresenta un ideale passaggio dal ventennale al venticinquennale. Sempre il 27 ottobre approda a Reggio Calabria la notissima giornalista Danila Bonito. Giornalista RAI, per anni inviato speciale e conduttrice di telegiornali, inchieste e programmi di Rai Uno e Rai Due. Si è occupata di argomenti di varia attualità, con particolare riferimento alle tematiche medico-sociali. Tra gli argomenti da lei più seguiti figurano l’Aids e la droga.

Sabato 23 novembre 2024 alle ore 18 sempre alla Sala D’Arte l’autorevole presenza prestigiosa del principe Emanuele Filiberto di Savoia Principe di Piemonte e Principe di Venezia, XXVII Duca di Savoia, XXIX Gran Maestro dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, XVIII Gran Maestro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e VII Gran Maestro dell’Ordine Civile di Savoia. Un Premio assegnato per le continue attenzioni che il principe ha nei confronti degli «ultimi e di coloro che vivono in difficoltà». Creando il principe Emanuele Filiberto eventi di beneficenza ed anche per il suo legame storico con la città di Reggio Calabria.

IL PREMIO MUSE «INDIPENDENTE E AUTOGESTITO» PREMIA LA GIORNALISTA DANILA BONITO

Giuseppe Livoti, presidente del Premio, ricorda come «pure per merito delle Muse Reggio è anche approdo di nomi importanti del panorama intellettuale, creativo, umano e come il Premio Muse è libero, indipendente ed autogestito, dimostrando come nella nostra città esistono associazioni ‘culturali’ che in nome della cultura operano lontani dai clamori istituzionali».