Anche Joka lascia un cuore a Polistena

Eventi in due giorni all’insegna della riscoperta di giochi tradizionali calabresi con “Arte che Joka- Lascia un cuore a Polistena”

CREATIVITÀ, divertimento e tradizione, questi i protagonisti dell’evento “Arte che Joka- Lascia un cuore a Polistena” che darà il via, i prossimi 28 e 29 luglio, a una due giorni all’insegna della riscoperta di antichi giochi tradizionali calabresi. L’evento trasformerà per l’occasione piazzale Trinità a Polistena in un grande villaggio del divertimento con giochi e attrazioni pensati per grandi e piccini, coniugando l’aspetto ludico con l’arte, il riciclo e la memoria popolare. L’iniziativa, arrivata alla seconda edizione, è inserita all’interno dell’estate culturale polistenese, ed è promossa dall’associazione “Arte che parla APS” patrocinata dal comune di Polistena

L’idea si ispira al progetto social “Joka Calabria” ideato da Giuseppe Biscardi, influencer calabrese noto per la sua originale valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso il gioco, l’intercalare dialettale e la divulgazione di prodotti tipici calabri. Seguito da migliaia di persone sulle piattaforme social, Joka Calabria ha saputo conquistare un vasto pubblico con i suoi contenuti genuini e ironici, tanto da essere poi adattato come format in altre iniziative e contesti.

IL PROGRAMMA DI OGGI 28 LUGLIO

“Arte che Joka- Lascia un cuore a Polistena” nella giornata del 28 luglio partirà con “Scarti d’arte”, una sezione dedicata al riuso creativo e alla sensibilizzazione ambientale allietata da una performance live dell’artista cubano Roberto Macbeth per poi proseguire il 29 con l’esposizione in anteprima dell’opera collettiva “Lascia un cuore a Polistena”.

Si tratta di un’installazione interattiva e simbolica attraverso la quale il pubblico verrà coinvolto nella creazione di un messaggio d’amore per la città. Durante le due serate i partecipanti potranno intrattenersi con giochi da tavolo in calabrese, tetris gigante, scacchiera e forza quattro oversize, mini carambola, flipper, calcio balilla, trottole in legno, tiro con l’arco, pista delle biglie e tanti altri giochi.

Per aggiornamenti e info sull’evento è possibile consultare la pagina ufficiale Facebook di Arte che Parla APS, l’associazione, fondata nel 2019 che da anni lavora per valorizzare il territorio di Polistena, promuovendo l’arte come strumento di crescita collettiva e cittadinanza attiva.