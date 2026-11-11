Corrado Alvaro torna in Aspromonte, con un parco letterario

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Il 16 novembre si firma l’istituzione del Parco letterario Corrado Alvaro, sei percorsi in Aspromonte, realtà aumentata e 6mila visitatori attesi l’anno. Nel settantesimo anniversario della morte dello scrittore calabrese

“Ché non ci si può rifare? Soltanto chi è morto ha finito. Noialtri abbiamo la pelle dura da affilarci il rasoio”. Le scale di palazzo Stranges, a San Luca, le ha salite Antonello, il pastore-studente di Gente in Aspromonte. Ci si è nascosto Babel, nell’Uomo nel labirinto. Oggi del palazzo ci sono soli i resti, ma la letteratura ha fatto di quei gradini un luogo che si può ancora visitare. Da lunedì 16 novembre avranno anche un nome ufficiale: Parco letterario Corrado Alvaro.

Una firma attesa più di vent’anni

Il 16 novembre sarà firmata la Convenzione istitutiva del Parco. A sottoscriverla saranno tre soggetti: il Parco Nazionale dell’Aspromonte (per il quale firma il dottor Carullo), il Paesaggio Culturale Italiano, che coordina la rete dei Parchi letterari e ne è presieduto da Stanislao De Marsanich, e il Centro Internazionale di Studi «Corrado Alvaro», presieduto da Aldo Maria Morace. A quest’ultimo toccherà il compito più concreto: realizzarlo, insieme alle istituzioni. Il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, presente alla cerimonia, firmerà per conoscenza e collaborazione.

Coordinerà gli interventi l’onorevole Giusi Princi. Fu lei, quando era vicepresidente della Regione, a rimettere in moto un progetto fermo da più di due decenni.

La data non è casuale. Cade nel settantesimo anniversario della scomparsa di Alvaro e arriva quasi in coincidenza con un altro traguardo, l’istituzione dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia dello scrittore.

Che cos’è un Parco letterario

L’espressione l’ha coniata Stanislao Nievo, pronipote dell’autore delle Confessioni di un italiano. Indica un itinerario che attraversa i luoghi in cui uno scrittore ha vissuto e quelli che ha raccontato: case, ruderi, centri storici, campagne. Ci si va per camminare dentro le pagine, ma anche per incontrare chi in quei posti produce vino, olio, pane e artigianato.

Dei 33 Parchi letterari ufficiali in Italia, quelli che possono esporre la palmetta, il marchio che li distingue dalle imitazioni, la Calabria finora ne aveva uno solo. È quello dedicato a Ernst Bernhard e al campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, un luogo di forte valore civile perché impedisce alla memoria di cancellare gli oltraggi della Storia. Con Alvaro entra in un elenco dove ci sono, tra gli altri, Virgilio, Petrarca, Montale, Shelley, Pasolini, d’Annunzio, Ovidio, Verga e Deledda.

I sei percorsi in Aspromonte

Il Parco ha sede nella casa natale di Alvaro, a San Luca, dove ha sede anche la Fondazione a lui intitolata. Da qui partono sei percorsi già delineati.

Il primo attraversa il centro storico di San Luca. Si passa dalla Chiesa madre di Santa Maria della Pietà, che custodisce un’Annunciazione di Nik Spatari, dai resti di palazzo Stranges e dalla Loggia del Petto, con la sua veduta. Si cammina poi lungo un tratto della fiumara Buonamico, forse la più bella dell’Aspromonte, fino ai ruderi di Potamia, il nome con cui Alvaro chiamava San Luca ne La cavalla nera. Il paese antico è abbandonato dal Cinquecento. Poi si sale verso il Santuario basiliano di Polsi, a cui Alvaro dedicò nel 1912 il suo primo scritto, e si torna a San Luca.

Gli altri itinerari sono escursioni a piedi: i monoliti di Pietra Longa e Pietra Cappa, con i resti della chiesa bizantina di San Giorgio. Pietra Castello, con l’insediamento altomedievale. La fiumara Butramo, quasi inaccessibile, e la chiesa medievale di San Nicola. Il lago Costantino, un caso unico in Europa perché nato nel 1972 da una frana. Un tratto del Sentiero Italia fino a Montalto, la vetta più alta dell’Aspromonte. Il Sentiero dell’Inglese, ricostruito sull’itinerario che Edward Lear descrisse nel 1847.

Per seguire la stratificazione storica della Calabria di Alvaro sono previste visite a Locri Epizephiri, Caulonia, Gerace e Stilo, con la Cattolica bizantina e il castello feudale. Stilo è la patria di Campanella, al quale Alvaro dedicò una celebre antologia, riconoscendolo come uno dei suoi padri spirituali.

Realtà aumentata e panchine parlanti

Nella sede del Parco sono previste tecnologie digitali, tra cui realtà aumentata e intelligenza artificiale, per un’esperienza di realtà virtuale. Le soluzioni si fondano su tre principi: linguaggio ipermediale, fruizione interattiva e superamento delle barriere fisiche per i visitatori di ogni età. Lungo i percorsi ci saranno totem interrogabili e panchine parlanti.

Cosa c’è in gioco per il territorio

Il progetto ha tre obiettivi dichiarati: un’offerta culturale capace di attirare visitatori calabresi e forestieri, un percorso che costruisca memoria e identità attorno a Alvaro, e un patto tra generazioni per custodire il patrimonio culturale calabrese. A regime si prevedono almeno seimila visitatori l’anno, una cifra importante per un territorio che gli stessi promotori definiscono poverissimo.

Le condizioni, spiegano, ci sono tutte: uno scrittore tra i maggiori del Novecento italiano, rimasto legato per tutta la vita all’Aspromonte, e un paesaggio che porta con sé la Magna Grecia e i bizantini, Campanella e Padula, la letteratura della questione meridionale.