2 minuti per la lettura

A Reggio Calabria il Planetarium Pythagoras ospita “Postmodernismi”. Dodici incontri gratuiti tra filosofia, cinema e fantascienza.

REGGIO CALABRIA – Cosa hanno in comune film come Blade Runner e Matrix con il pensiero di filosofi come Deleuze, Lyotard e Freud? È da questa domanda che parte “Postmodernismi”, la nuova rassegna culturale del Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un percorso in dodici appuntamenti, curato da Gianfranco Cordì, filosofo della scienza, che accompagnerà il pubblico da novembre 2026 a giugno 2027.

L’evento vuole mettere insieme filosofia, cinema e fantascienza per provare a capire meglio il mondo in cui viviamo. Si parlerà del rapporto tra uomo e tecnologia, dell’intelligenza artificiale, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei mondi virtuali. Temi che fanno ormai parte della vita quotidiana e che la rassegna proverà ad affrontare attraverso il confronto tra il pensiero filosofico e alcune opere che hanno segnato l’immaginario contemporaneo.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre alle ore 21, con la proiezione e l’approfondimento di Videodrome, film del 1983 diretto da David Cronenberg. Un’opera che già negli anni Ottanta raccontava il potere delle immagini e dei media sulla percezione della realtà.

Il calendario proseguirà il 15 dicembre con Crash, mentre a gennaio sono previsti due incontri. Il 12 gennaio si parlerà di Cyberfilosofia e il 29 gennaio sarà la volta di Blade Runner. A febbraio, il giorno 9, il percorso entrerà nel pensiero di Deleuze e Guattari con L’Anti-Edipo.

Il programma continuerà il 2 marzo con Mille Piani e il 16 marzo con Matrix. Ad aprile sono previsti altri due appuntamenti: il 13 aprile sarà dedicato a Galassia Gutenberg di Marshall McLuhan, mentre il 27 aprile si parlerà di Strange Days.

Gli ultimi incontri si terranno a maggio e giugno. L’11 maggio sarà affrontato il tema del perturbante con Das Unheimliche di Freud. Il 25 maggio si passerà alla fantascienza letteraria con Neuromante di William Gibson. Infine, l’8 giugno la rassegna si concluderà con Guida galattica per autostoppisti.

Tutti gli incontri si svolgeranno al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, con inizio alle ore 21 con ingresso è libero.