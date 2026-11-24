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Gerace, grande successo per il concerto benefico della Banda dell’Esercito nella Concattedrale: raccolti fondi per l’associazione Medici Volontari.

GERACE (REGGIO CALABRIA)- Gerace, indiscussa culla di civiltà magnogreca, nei giorni scorsi ha vissuto una memorabile esperienza musicale, grazie alla presenza in loco della Banda dell’Esercito Italiano, diretta dal maggiore maestro Filippo Cangiamila, impegnata in un concerto a scopo sociale e benefico. L’evento, avvenuto nella Basilica Concattedrale, concesso dallo Stato Maggiore dell’Esercito, è scaturito dall’impegno di Giacomo Maria Oliva, presidente della Reale Accademia Filarmonica di Gerace e dell’Ambima-Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, Interprovinciale di Reggio Calabria e di Vibo Valentia.

Ad ingresso gratuito, il concerto è stato anche un’occasione per una raccolta fondi con offerta libera e spontanea, da devolvere all’associazione Medici Volontari come contributo alle proprie attività di assistenza sociosanitaria.

IL CONCERTO DELLA BANDA DELL’ESERCITO A GERACE, UN INCONTRO ISTITUZIONALE E DI SOLIDARIETÀ PER TUTTA LA CALABRIA

Un importante incontro musicale ma anche istituzionale per tutta la Calabria, avendo coinvolto Reggio Calabria, Oppido Mamertina, Catanzaro e Gerace, dove sono affluiti autorità religiose, civili e militari, uomini delle istituzioni ma anche comuni cittadini e tanti militari dell’esercito e della Marina, in pensione ma sempre legati e fedeli alla Bandiera Italiana, accorsi da ogni paese del basso Jonio reggino. Un incontro valoriale anche tra le realtà che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi musicali, quali la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte e la Diocesi di Locri-Gerace con la presenza al concerto del vescovo Cesare Di Pietro.

Il prelato ha lodato lo zelo organizzativo profuso da Giacomo Maria Oliva ed il sostegno dato all’iniziativa dal maestro Renato Trombì, originario di Gerace, primo luogotenente dell’esercito e musicista della Banda. Da tutto il contesto sono emersi sensi di cooperazione e di solidarietà, lievito che sorregge ed ingrandisce ogni buona azione con finalità umanitaria e benefica.