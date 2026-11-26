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Il giornalista Domenico Nunnari si dimette dal comitato scientifico della Fondazione Corrado Alvaro per motivi personali: l’appello per San Luca.

SAN LUCA – Il giornalista e scrittore Domenico Nunnari oggi, 26 novembre 2026, ha rassegnato le proprie dimissioni dal comitato scientifico della Fondazione Corrado Alvaro, incarico nel quale era stato nominato lo scorso aprile. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una lettera indirizzata direttamente al presidente dell’ente culturale calabrese.

Alla base della scelta delle dimissioni non ci sarebbero divergenze, bensì motivazioni «strettamente individuali». Come spiegato dallo stesso Nunnari, la decisione ha motivi esclusivamente personali ed è riconducibile soltanto alla convinzione maturata che sia giusto, «nell’attuale momento che richiede un notevole impegno per onorare adeguatamente la memoria dello scrittore di San Luca, lasciare responsabilità e doveri che impongono, oltre alle giuste competenze, anche una costante applicazione e presenza».

L’AUGURIO DEL GIORNALISTA DOMENICO NUNNARI AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CORRADO ALVARO E L’APPELLO PER SAN LUCA

Nel congedarsi dal comitato scientifico, Nunnari ha voluto rinnovare sentimenti di sincera stima e amicizia all’attuale presidente della Fondazione, Franco Arcidiaco, formulandogli i migliori auguri per le attività future dell’istituzione. A margine dei saluti, il giornalista ha affidato alla lettera una raccomandazione sentita per il prosieguo dell’impegno culturale: riservare un’attenzione particolare alla dimenticata, generosa e onesta gente di San Luca, «comunità che — scrive testualmente Nunnari — mi è da sempre tanto cara, come giornalista meridionale, al punto di averle dedicato il mio ultimo libro: “Corrado Alvaro e la lezione americana sull’Italia del Sud”».