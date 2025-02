Primo trailer per U. S. Palmese, il film dei Manetti Bros nelle sale il 20 aprile

3 minuti per la lettura

Girato interamente proprio a Palmi, il trailer U.S. Palmese offre una data agli spettatori, sarà il 20 aprile che la pellicola dei Manetti Bros approderà nei cinema di tutta Italia distribuito da 01 Distribution.

NESSUNO può fermare un vero sognatore e il protagonista di “U.S. Palmese”, il nuovo film dei Manetti Bros, al suo sogno ci crede tantissimo. Che questa tenacia qualcosa di significativo riuscirà ad ottenerlo è già chiaro dal trailer appena rilasciato. D’altronde per Antonio e Marco Manetti «Il sogno del protagonista della storia è anche il nostro».

Dalla clip è facile intuire che il protagonista, Don Vincenzo, riuscirà nella sua visione bislacca: risollevare la squadra di calcio locale, appunto la Palmese, ingaggiando un giocatore di Serie A. L’agricoltore in pensione, a cui presta il volto Rocco Papaleo, fa presto i conti, bastano 300 euro per ciascuno dei cittadini della Piana e la squadra potrà acquistare il famoso -nonché famigerato – Etienne Morville. Campione dalla testa calda che per rinnovare la sua immagine, in effetti, accetterà l’ingaggio.

Il duo di registi, così come chi ha memoria della storia sportiva della provincia reggina, ricorderà che una vincita di 13 miliardi delle vecchie lire e un fortunato cittadino appassionato di calcio, qualche decennio fa, impressero per alcune stagioni un grande slancio a una squadra non dissimile dalla Palmese.

Tra un rap “calabro” e la banda del paese, scorrono le immagini della cittadina della Piana, con i suoi palazzi popolari, le strade abbarbicate sul crinale che si erge dal mare e colline brulle di disordinata macchia mediterranea. Una Calabria vera, come reale è il rapporto dei due registi con gli stessi luoghi; figli di una mamma di Palmi sono soliti ripetere: «noi ci sentiamo di Palmi. Quante estati ci abbiamo trascorso».

Girato interamente proprio a Palmi, il trailer del lungometraggio offre una data agli spettatori, sarà il 20 aprile che la pellicola approderà nei cinema di tutta Italia distribuito da 01 Distribution. Non sarà solo la riconoscibilità della firma dei Manetti Bros o la comicità sicura e sorniona di Papaleo a richiamare il pubblico del grande schermo, ma anche un cast di sicuro appeal. Ne fanno parte: Claudia Gerini che interpreta la poetessa Ferraro, il bravissimo Max Mazzotta, la partecipazione di Guillame De Tonquedec e ancora i giovani Blaise Alfonso (Morville) e Giulia Maenza, nel ruolo di Concetta, la figlia di Don Vincenzo. In queste prime immagini vediamo che tutti contribuiscono a bilanciare le buffe circostanze con un tocco di romanticismo e si mescolano con sicurezza sport, amore, affetti e dispetti per un mix scoppiettante.



Il film, produzione Mompracem con Rai cinema, realizzato con il contributo della Calabria Film Commission in associazione con Loka Film, è stato già presentato con grande successo alla kermesse cinematografica di ottobre della Festa del Cinema di Roma e martedì 4 febbraio, all’International Film Festival di Rotterdam, per la sezione Limelight. Una tappa, quest’ultima, in uno dei maggiori festival europei, che conferma l’attenzione della scena cinematografica internazionale per la pellicola e fa crescere la curiosità da parte degli spettatori che non dovranno attendere ancora molto.