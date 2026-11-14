Siderno si prepara a festeggiare il Natale, torna lo spettacolo “I Love Christmas”

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Torna “I Love Christmas 2026”, il progetto di Angela Crupi che trasformerà Siderno in un villaggio di Natale tra luci, scenografie, spettacoli e iniziative per valorizzare il territorio.

SIDERNO (REGGIO CALABRIA) – «Celebrare vent’anni di creatività, tradizione e amore per il territorio». È questo l’intento dello spettacolo “I Love Christmas 2026” dichiarato nel comunicato stampa dell’evento che si svolgerà a Siderno. L’evento verrà presentato il prossimo 15 novembre grazie al patrocinio del Comune di Siderno. A presentare il progetto sarà la sua ideatrice, Angela Cupi.

Lo spettacolo si terrà lungo una strada di Siderno che verrà trasformata attraverso luci e scenografie dettagliate. L’ambientazione sarà un villaggio natalizio ispirato al mondo delle favole. I visitatori passeggeranno lungo un grande portale scenografico su un tappeto blu notte, sotto un cielo stellato illuminato da migliaia di luci.

Lungo il percorso troveranno spazio anche gazebo decorati con tendaggi colorati e ambientazioni dedicate alle tradizioni natalizie, tra giocattoli, dolci della tradizione, personaggi e sorprese. Non mancherà un palco per spettacoli, musica e intrattenimento, destinato a diventare il punto di riferimento del villaggio.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa dell’evento, il progetto nascerebbe proprio anche con l’obiettivo di coinvolgere le attività commerciali e le realtà del territorio. Un’occasione, dunque, non soltanto per celebrare il Natale e viverne l’atmosfera, ma anche per promuovere Siderno e sostenere il tessuto economico locale.

Per la realizzazione dell’iniziativa, Angela Crupi ha ringraziato la sindaca Mariateresa Fragomeni e l’intera Amministrazione comunale per il sostegno, insieme all’Associazione Commercianti Sidernesi e al presidente Giuseppe Canzonieri per la collaborazione.

«La sfida più bella non è soltanto realizzare qualcosa di straordinario, ma riuscire a farlo insieme. Il mio desiderio è che ogni persona coinvolta possa sentirsi parte di questa magia, perché le emozioni più belle sono quelle che si condividono» commenta l’organizzatrice Angela Crupi.