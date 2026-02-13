Silence, dagli abissi del mare alla Luna: il nuovo album musicale con Artemis

2 minuti per la lettura

Il compositore Silence lancia “Artemis”, l’album ispirato alla missione Nasa. Un viaggio musicale elettronico e orchestrale dagli abissi del mare allo spazio.

Dopo aver raccontato in musica la storia del Regio Sommergibile Sebastiano Veniero, protagonista di una coraggiosa missione durante la Seconda Guerra Mondiale e al centro di una spedizione di esplorazione del suo relitto documentata anche nel libro di Leonardo Lodato e Guido Capraro, il compositore e producer siciliano Silence firma un nuovo progetto ispirato all’esplorazione spaziale. Se allora la sua musica accompagnava una storia custodita negli abissi del Mediterraneo, oggi lo sguardo di Silence si alza verso il cielo: nasce così Artemis, un album dedicato alla Luna e alla missione della Nasa che segna il ritorno dell’uomo sul nostro satellite. E il percorso artistico dell’autore sembra seguire una vera e propria rotta: prima il mare, oggi lo spazio. «È proprio così. Mi piace – dice Silence- raccontare luoghi estremi e carichi di significato. Il mare custodisce la memoria, lo spazio rappresenta il futuro. In mezzo c’è sempre l’uomo con i suoi sogni.» E dal sogno dello spazio ma anche «osservando il cielo e seguendo con grande interesse la missione Nasa» che è nato l’album dell’artista siciliano ma ormai calabrese d’adozione: «La Luna – dice- è tornata ad essere una meta concreta, non più solo un simbolo. Ho voluto trasformare questa suggestione in musica»

Un album quindi da ascoltare ad occhi chiusi per poter vivere «Un viaggio». E’ quello che Silence vorrebbe regalare agli ascoltatori: «Vorrei – dice- che chi ascolta chiudesse gli occhi e si sentisse a bordo di una navicella, in orbita, in atterraggio sulla superficie lunare». Perché all’artista la missione Artemis ha un importante «valore simbolico: tornare sulla Luna significa guardare avanti, investire nel futuro e nella conoscenza. È un messaggio potente.»

L’ALBUM DI SILENCE UN’OPERA MUSICALE TRA ELETTRONICA E ORCHESTRA

Artemis è composto da 10 tracce ed è disponibile dal 16 gennaio su tutte le piattaforme digitali. L’album unisce elettronica, orchestrazione e atmosfere cinematiche, costruendo un racconto sonoro ispirato allo spazio. Il progetto è stato arricchito anche da una versione sinfonica, “The Orchestral Artemis”, in uscita il 5 febbraio, che reinterpreta l’album in una veste orchestrale. L’artwork ufficiale raffigura un volto umano con la Luna al posto dell’iride, a simboleggiare il legame tra uomo e cosmo. Il viaggio continua con Artemis, Silence prosegue il suo percorso di narratore musicale, trasformando la scienza e l’esplorazione in emozione sonora. Dagli abissi del mare allo spazio profondo, il viaggio continua.