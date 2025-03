4 minuti per la lettura

Torna a Reggio Calabria il colossal Notre Dame de Paris, un evento imperdibile al PalaCalafiore dal 7 al 9 maggio 2026.

REGGIO CALABRIA – Dopo aver conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, la magia senza tempo di “Notre Dame de Paris” torna in Italia con il suo tour 2026, pronto a incantare ancora una volta il pubblico con la sua potenza scenica e musicale. Tra le tappe più attese spicca quella di Reggio Calabria, dove l’opera sarà in scena al PalaCalafiore dal 7 al 9 maggio. Un evento imperdibile per chi ha già amato questo capolavoro e per chi desidera vivere per la prima volta l’emozione di uno spettacolo che ha rivoluzionato il teatro musicale.

Notre Dame De Paris torna al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Ad annunciare con entusiasmo il ritorno dell’opera in Calabria è il noto promoter Ruggero Pegna, che ha sottolineato l’importanza di questo evento: «Torna anche in Calabria l’Opera Musicale moderna che ha cambiato la storia dello spettacolo dal vivo. Sono passati 23 anni dalla prima all’Arena Magna Graecia di Catanzaro e ricordo ancora l’emozione di quelle sere, con la presenza di David Zard. Il tempo passa, ora c’è il figlio Clemente alla guida di questo colossal, ma rimane intatto il fascino di questo spettacolo straordinario. Certamente i calabresi saranno felici di poterlo rivedere o vedere per la prima volta. Spero che anche i docenti diano l’opportunità ai loro studenti di partecipare alle repliche mattutine».

Un’occasione irripetibile per immergersi in un universo di musica e poesia e riscoprire il fascino di un’opera che continua a emozionare e stupire. La Calabria si prepara ad accogliere ancora una volta Notre Dame de Paris, confermandosi palcoscenico d’eccezione per i grandi eventi della musica e del teatro internazionale.

Notre Dame De Paris: un’opera senza tempo

Dal debutto parigino al Palais des Congrès nel 1998, Notre Dame de Paris ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La versione italiana, prodotta da David Zard, è diventata un simbolo del teatro musicale moderno grazie alla magistrale musica di Riccardo Cocciante, ai testi indimenticabili di Luc Plamondon e all’adattamento di Pasquale Panella. Da quella prima emozionante rappresentazione al Gran Teatro di Roma il 14 marzo 2002, oltre tre milioni di spettatori hanno assistito a questo capolavoro che continua a riscuotere un successo straordinario, anno dopo anno.

I brani iconici

Brani iconici come “Il tempo delle cattedrali”, “Vivere per amare” e “Bella” accompagnano la struggente storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, immersa nella suggestiva ambientazione della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Ogni canzone, ogni parola, ogni scena è un inno alla bellezza, alla passione e alla lotta per la giustizia, temi che hanno reso quest’opera un punto di riferimento universale.

Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante ha ribadito il valore universale dell’opera, capace di toccare il cuore di ogni generazione: «Portare Notre Dame de Paris in Italia è sempre un’emozione profonda. Questa commovente opera popolare tratta temi universali, tocca il cuore di chiunque, ha la straordinaria capacità di superare confini e generazioni. È senza tempo perché si connette con l’anima umana, fragile e in continua ricerca di giustizia e amore, ed è proprio per questo che rimarrà sempre attuale».

Notre Dame De Paris: il calendario completo

Il tour 2026, curato da Vivo Concerti e prodotto da Clemente Zard, partirà il 26 febbraio da Milano e attraverserà tutta l’Italia fino a Roma, dove si concluderà il 29 dicembre. Un viaggio emozionante che riporterà in scena uno degli spettacoli più amati di sempre, pronto a incantare ancora una volta il pubblico con la sua travolgente energia. I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14 di martedì 18 marzo.

Ecco il calendario completo: