Successo per il primo stage europeo di Kempo in Calabria

2 minuti per la lettura

Successo per la tre giorni vissuta in Calabria a Caulonia, Siderno e Polistena del primo stage europeo di arti marziali Kempo International.

POLISTENA- Si è concluso con un magnifico galà presso il suggestivo anfiteatro di Polistena il primo storico raduno e stage internazionale europeo della federazione di arti marziali Kempo International. L’evento, che ha visto la partecipazione del sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha segnato un momento senza precedenti per la città e per l’Italia, essendo la prima volta che Kempo International, fondata e presieduta da Hanshi, 10° DAN, Jorgensen, ha tenuto un raduno nel continente europeo.

Oltre a Polistena, anche le città di Caulonia e Siderno hanno ospitato nei giorni precedenti intense sessioni tecnico-pratiche di questa affascinante disciplina. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Jorgensen e dal direttore tecnico europeo, il Maestro caulonese, 9° DAN, Giuseppe Cavallo, ha goduto del prestigioso patrocinio di Sport e Salute e dell’ACSI, uno dei maggiori enti di promozione sportiva del CONI, presieduto da Antonino Viti.

GRAN GALÀ E ALTA FORMAZIONE MARZIALE

Il gran galà finale, patrocinato dall’Amministrazione Comunale Polistenese, ha richiamato all’anfiteatro centinaia di appassionati da tutta la Calabria, da altre regioni e anche dall’estero. L’Accademia fondata e diretta dal Professore Giuseppe Cavallo, con sedi operative a Polistena (scuola media Salvemini), Caulonia Marina (impianto geodetico di Vasì) e Siderno Marina (in un bene confiscato in via dei Tigli), ha presentato al pubblico un evento di grande bellezza e alto impatto spettacolare, un’assoluta novità per la Piana e la Locride.

Sotto la guida del Maestro Cavallo e del Maestro 8° DAN Tom Pintelon, giunto appositamente dal Belgio, affiancati da un team di istruttori ed esperti, si sono susseguiti momenti di alta formazione. Maestri di grande calibro si sono alternati nello svolgimento di sessioni tecniche di elevato livello marziale. Tra questi, il maestro Nicola Geranio (8° DAN), la Maestra Maria Spanò, il Maestro Rocco Garelli, l’allenatore Gabriele Pronestì, l’istruttore e generale c.a. Maurizio Quattrini e il Maestro Coppola. Presenti anche la presidente Teresa Peronace, la segretaria Mariangela Mileto e il dirigente sportivo Francesco Garelli.

PRIMO STAGE KEMPO IN CALABRIA: PRESENZE ISTITUZIONALI E RISULTATI FORMATIVI

La tre giorni ha visto anche la partecipazione dei sindaci di Siderno, Mariateresa Fragomeni, e Caulonia, Francesco Cagliuso, dell’assessore Antonella Ieace, del fiduciario CONI, Salvatore Papa, e del dirigente regionale di Sport e Salute, Walter Malacrino.

Nel corso del raduno, atlete e atleti hanno offerto spettacolari dimostrazioni ed esibizioni, oltre a sostenere esami di passaggio di cintura, di grado (cinture nere) e di qualifica per diventare insegnanti tecnici. Questa esperienza unica nel territorio ha permesso a studenti e appassionati, italiani e internazionali, di perfezionare tecniche di difesa personale, proiezioni, leve articolari e strategie di combattimento marziale. L’iniziativa ha inoltre favorito l’acquisizione di equilibrio psico-fisico, autocontrollo, autostima, consapevolezza, velocità, potenza e tempismo. Un’opportunità eccezionale per la crescita tecnica e umana, grazie al confronto diretto con specialisti di fama mondiale.