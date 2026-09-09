Tennis, è ufficiale, a dicembre si terranno a Reggio le Next Gen Atp Finals

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Next Gen Atp Finals. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, da New York i dettagli del grande evento di tennis internazionale, che si terrà a Reggio Calabria, saranno illustrati in una conferenza stampa con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e il presidente della Fitp, Angelo Binaghi

Adesso c’è anche l’ufficialità. O meglio, arriverà tra qualche ora d’oltreoceano, con fuso orario annesso. A New York per gli Us Open, il presidente della Fitp Angelo Binaghi avrà al suo fianco il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per comunicare urbi et orbi quello che tutti sanno da mesi e che Il Quotidiano del Sud ha anticipato dallo scorso maggio: le Next Gen Atp Finals 2026 si terranno a dicembre in Calabria. Il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori 8 tennisti Under 20 del massimo circuito internazionale sarà ospitato al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

TENNIS, ARRIVA L’UFFICIALITÀ PER LE NEXT GEN ATP FINALS

I rumors si susseguono da mesi, così come indiscrezioni, anticipazioni e boatos che agitano il mondo del tennis italiano sulla location di un evento che per una città come Reggio Calabria ha del sensazionale.

L’appuntamento di fine anno tra la top eight del tennis giovanile, dopo gli esordi di Milano (istituito qui nel 2017) e il trasferimento a Gedda in Arabia Saudita dal 2023, ritorna dunque nel calendario italiano nell’edizione che dal 9 al 13 dicembre prossimi attirerà su di sé i riflettori di media e appassionati di tutto il mondo. E il proscenio, allestito in stretta cooperazione con la Fitp (guidata in Calabria da Andrea Massimilla), sarà l’impianto di Parco Pentimele.

NEXT GEN ATP FINALS, APPUNTAMENTO TRA I PIÙ ATTESI

Qui si sono succeduti dalla scorsa primavera diversi sopralluoghi di dirigenti federali nazionali e regionali, tecnici comunali e amministratori pubblici. La volontà di politica e federazione (in consiglio con Binaghi siede il calabrese Joe Lappano) è sempre stata monodirezionale.

Le Next Gen Atp Finals rappresentano uno degli appuntamenti sportivi più attesi e seguiti a livello internazionale. Una volta portata a casa l’edizione 2026 (ma con tutta probabilità si replicherà per uno o due anni ancora) la cabina di regia tricolore ha subito pensato al Sud, quindi alla punta dello Stivale per delocalizzare i punti di riferimento di quell’hub logistico-organizzativo che è diventata l’Italia per il tennis mondiale.

IL TENNIS CHE PUNTA AL SUD

A Roma gli Internazionali Bnl d’Italia (ormai sempre più quinto slam), a Torino le Atp Finals, a Bologna le Eight Finals di Coppa Davis. Così la scelta, dopo diverse interlocuzioni tra il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente Binaghi, il governatore Occhiuto, è ricaduta sul palasport reggino, che già ad agosto ha ospitato la nazionale italiana di volley campione del mondo in amichevole contro la Germania. L’impianto di volley adiacente sarà campo d’allenamento. ll dirimpettaio Circolo Polimeni sarà base logistica.



Ad aprile, con un breve video sui suoi canali social, da Roma il presidente Occhiuto comunicava di entrare al ministero dello Sport per portare presto un grosso evento internazionale in Calabria. Eccolo qui. A breve l’ufficialità dall’altra parte del mondo. Per una manifestazione dell’altro mondo.