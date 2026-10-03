Next Gen ATP Finals, Reggio Calabria si trasforma, cosa cambia al PalaCalafiore

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Reggio Calabria accelera per le Next Gen ATP Finals dal 9 al 13 dicembre: sopralluogo al PalaCalafiore, 653mila euro per il restyling e prevendite in forte crescita

REGGIO CALABRIA – C’erano proprio tutti, prima sul parquet del PalaCalafiore e poi al circolo del tennis “Rocco Polimeni”. Segno che i preparativi per il grande evento di fine anno stanno entrando nel vivo. La macchina organizzativa delle Next Gen Atp Finals inizia a aumentare i giri del motore. La folta delegazione di dirigenti e tecnici ha fatto il punto della situazione venerdì mattina. Sul tavolo dei confronti logistica e ripartizione degli ambienti.

Next Gen ATP Finals, sopralluogo al PalaCalafiore

I vertici nazionali di Sport&Salute guidati dal dg e ad Diego Nepi Molinerise, la Federtennis rappresentata da Giorgio Di Palermo, dal consigliere nazionale Joe Lappano e dal segretario regionale Andrea Iacono, il sindaco Francesco Cannizzaro accompagnato dal dirigente generale del Comune Giovanni Laganà, dal dirigente del settore Grandi opere e Programmazione lavori pubblici Bruno Doldo e altri responsabili e funzionari dei settori coinvolti, rappresentanti della Regione Calabria, il presidente del “Polimeni” Ezio Privitera e il presidente onorario Igino Postorino.

Un sopralluogo nell’impianto che dal 9 al 13 dicembre ospiterà il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori 8 tennisti Under 20 del massimo circuito internazionale. Un briefing iniziato sul campo e finito a Palazzo Alvaro, per definire gli ultimi dettagli operativi e non lasciare nulla al caso. L’impianto dovrà necessariamente subire un profondo restyling per presentarsi all’altezza di un evento di portata mondiale. Andrà riqualificato all’esterno e internamente, rigenerato e brandizzato nelle strutture e negli arredi.

I finanziamenti dalla Regione, 653mila euro

Al riguardo la Regione, su spinta del presidente Roberto Occhiuto, ha stanziato un finanziamento di 653mila euro per adeguare la struttura e trasformarla in un’arena tennistica indoor capace di ospitare quasi 8.000 spettatori, lasciando le migliorie in eredità stabile alla città. Interventi previsti anche nel “copri scopri” di pallavolo adiacente al palasport che verrà utilizzato come campo di allenamento. Già dalla prossima settimana inizieranno i lavori di pulizia e bonifica degli spazi esterni, come disposto dal primo cittadino, determinato a far indossare il vestito buono alla propria città per un rendez-vous imperdibile.

Una occasione unica per Reggio Calabria

Il dirimpettaio club elogiato a più riprese dal presidente Fitp, Angelo Binaghi, verrà utilizzato come base logistica per atleti, staff, stampa e organizzazione. Nei termini e nelle modalità attualmente all’esame di Sport&Salute, la cassaforte del Coni che svolgerà un ruolo di prim’ordine nella manifestazione.

Palestre, spogliatoi, area food&beverage, altro campo d’allenamento forse anche al coperto. Ipotesi al vaglio dei responsabili degli organismi sportivi.

Un’occasione unica per la città dello Stretto, che dovrà farsi trovare pronta all’appuntamento con la storia e con il mondo. I dati della prevendita, scattata da una settimana, sono da entusiasmo alle stelle.