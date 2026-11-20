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Occhiuto presenta a Torino le Next Gen ATP Finals 2026 di Reggio Calabria: «Ci candidiamo come regione del futuro».

TORINO – La Calabria si prepara a diventare la capitale mondiale del tennis giovanile e punta sullo sport come leva strategica per il rilancio dell’immagine del territorio. È questo il messaggio lanciato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenuto nella sala conferenze dell’Inalpi Arena di Torino durante la presentazione ufficiale delle Next Gen ATP Finals 2026, in programma a Reggio Calabria all’inizio di dicembre.

NEXT GEN ATP FINALS 2026 DI REGGIO CALABRIA: L’ELOGIO A BINAGHI E LA VETRINA INTERNAZIONALE PER REGGIO CALABRIA

Nel corso del suo intervento, il governatore calabrese ha rivolto un ringraziamento al numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, riconoscendone il ruolo decisivo nell’ascesa del movimento azzurro: «Credo che tra quelli che governano lo sport in Italia, lui in qualche modo sia il Sinner per quello che è riuscito a fare nella sua federazione. Anche grazie a Sinner, ma soprattutto per la capacità che ha avuto di fare del tennis un volano di attenzione, di interesse e anche di marketing territoriale».

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Proprio questa visione ha spinto la Regione a puntare con decisione sull’appuntamento reggino: «Abbiamo voluto fortemente organizzare NextGen a Reggio Calabria – ha spiegato Occhiuto –: riteniamo che attraverso il tennis si possano conoscere posti straordinari, come quelli che scopriranno i 45 Paesi collegati all’inizio di dicembre».

LA SFIDA AL PIEMONTE, I TALENTI AZZURRI E I DATI SULLA CRESCITA ECONOMICA

Rivolgendosi idealmente ai padroni di casa torinesi, Occhiuto ha tracciato il passaggio di testimone tra l’eccellenza consolidata e le nuove ambizioni del Mezzogiorno: «Il Piemonte è la regione del presente del tennis, mi complimento con Alberto Cirio, ma noi ci candidiamo ad essere la regione del futuro. Ospiteremo i migliori giovani giocatori del mondo, tra i quali ci sono due italiani, entrambi meridionali: Federico Cinà e Pierluigi Basile».

L’evento sportivo diventa così l’occasione per raccontare una Calabria diversa dagli stereotipi e trainata da indicatori economici positivi: «Faremo vedere una regione che sta crescendo. Secondo Banca d’Italia è la regione che è cresciuta di più nel 2025 e qualche giorno fa sempre Banca d’Italia ha detto che è la regione che è cresciuta di più nei primi sei mesi del 2026. Ha tre aeroporti, è una regione che contrariamente a quello che si pensa è molto connessa, sta avendo uno sviluppo turistico importante, e iniziative come queste devono servire a creare marketing territoriale e a far crescere lo sviluppo del territorio attraverso la conoscenza del territorio».