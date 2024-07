Iniziata la traversata di Jaan Roose in equilibrio sullo Stretto di Messina

1 minuto per la lettura

Jaan Roose ha iniziato la sua traversata in equilibrio su una fettuccia che percorre lo Stretto di Messina e punta al record mondiale

E’ iniziata questa mattina (10 luglio 2024) la traversata di Jaan Roose. Lo slackliner estone sta attraversando lo Stretto di Messina in equilibrio su una fettuccia spessa meno di due centimetri.

Un’impresa da record mondiale che portata a termine potrebbe fargli superare il precedente primato di quasi 3 chilometri. Sospeso a 2000 metri d’altezza, in bilico tra Villa San Giovanni e Messina su una fettuccia di 1,9 centimetri (così sottile anche per contrastare il vento), Roose si sta preparando da tempo per questa sfida.

Uomini e mezzi hanno lavorato per giorni alla realizzazione della struttura che tiene sospesa la fettuccia e Roose ha presenziato ogni giorno, dal mattino fino a sera, monitorando ogni singolo intervento.

E’ un’impresa che richiede sforzo fisico quella dello slackliner estone ma anche e soprattutto tanta concentrazione. E in un’intervista ha svelato che il modo migliore per concentrarsi per lui è ascoltare musica, in particolar modo la techno. Attualmente sta ascoltando due artiste italiane e – dice – “a quanto pare era già scritto che questa impresa dovevo compierla in Italia”.

Alle 10 e 25 di questa mattina Roose è in equilibrio da un’ora e mezza circa e si trova a metà percorso, ha lasciato la Calabria e si avvicina alla sponda siciliana. Il prossimo obbiettivo dell’atleta è l’Antartide.