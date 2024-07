2 minuti per la lettura

Torna a Palmi per la quarta volta in carriera. Un ritorno atteso dalla tifoseria neroverde, ancora presa dai bei ricordi della stagione 2022/23, culminata con la promozione in Eccellenza. Fra i protagonisti di quella bella avventura c’era anche Giuseppe Sapone nuovo centrocampista della Palmese, dopo aver lasciato il segno nell’anno del salto di categoria, con 10 reti in 28 partite.

Quel mix esplosivo di quantità e tenacia, carattere e visione di gioco, tempra e coraggio, ne fa uno dei migliori mediani in circolazione e quello realizzato dal ds Ascone è sicuramente un gran bel colpo di mercato. Qualità indiscusse, allora, per Giuseppe Sapone: valori elevati dentro e fuori dal campo. Sul rettangolo di gioco è il compagno che vorresti sempre avere al tuo fianco, perché c’è sempre e non si tira mai indietro.

La carriera

Classe 1993, per Sapone circa 300 presenze in campionato nella stagione regolare e 29 reti all’attivo (16 delle quali nelle ultime tre annate). Lo si ricorda in Serie D con la Valle Grecanica (18 presenze), per poi farsi le ossa in Promozione con la Reggiomediterranea, dove rimane per quattro stagioni.

Nel 2016 il ritorno in D, proprio a Palmi, dove però rimane poco, perché va a Cittanova in Eccellenza, con cui sale in quarta serie e vi resta fino al dicembre del 2018, finché non fa ritorno alla Reggiomediterranea, per una doppia seconda posizione in Eccellenza. L’anno del covid lo inizia a Bocale e poi rieccolo a Palmi per il mini torneo. Nel 2021/22 è a Locri, dove fa parte della squadra che ottiene il triplete e sale in D, ma lui scende di due categorie. Lo richiama la Palmese e qui si esalta alla grande, perché si danna l’anima in mediana, ma offre notevoli spunti di qualità e di incisività, toccando la doppia cifra in tema di gol fatti.

Sembra di rivederlo, gladiatorio, al “D’Ippolito” di Lamezia in occasione dello spareggio contro il V.E. Rende. Non è al meglio, eppure entra nella ripresa e dà il solito contributo di forza, carattere, senso di appartenenza, esperienza, per ottenere la seconda promozione consecutiva. E adesso Giuseppe Sapone torna alla Palmese.

Affidabilità

Considerando anche l’ultima stagione in Eccellenza con il Cittanova, per Sapone nelle ultime sette annate (escludendo quella del covid), ci sono appunto due promozioni e dei piazzamenti di rilievo: una volta al 1° posto, tre volte in 2ª posizione, quindi una terza e una quarta piazza. Tra le altre cose, negli ultimi due tornei si è mostrato totalmente affidabile: 57 presenze su 60 (con appena tre assenze per squalifica).

Adesso Giuseppe Sapone riparte da Palmi, dove metterà peso, esperienza e sostanza al servizio della squadra neroverde del patron Francesco Sergi, provando nuovamente a infiammare la passionale tifoseria palmese.