Segna subito. Segna ancora. Roberto Antonelli si conferma specialista delle punizioni e apre la stagione con un gol. Il difensore di Gioia Tauro al debutto con l’Asd Taurianova Academy, nel corso del primo tempo nel match con il Città di Siderno, vinto dalla sua squadra per 2-0, ha realizzato l’ennesima rete su calcio da fermo.

Era e rimane, insomma, lo specialista delle punizioni e per Antonelli si tratta anche del gol numero 56 in carriera: davvero tanta roba per un difensore. Ma quando c’è un calcio da fermo, arriva lui e il più è fatto.

Nuova avventura, allora, e nuovo gol per uno dei calciatori più vincenti in attività del calcio dilettantistico calabrese. Classe 1987, al debutto in Coppa Calabria, manifestazione riservata alle squadre di Prima categoria, il difensore gioiese ha subito vestito i panni del protagonista.

Undici promozioni per Antonelli specialista delle punizioni

Proprio così, il numero è esatto: è stato promosso 11 volte nel corso di una carriera che lo ha visto giocare, fra le altre, con il Gioia Tauro e il Rosarno, il Rizziconi e la Deliese, il Villaggio Europa Rende, la Serrese, la Vigor Lamezia, la Palmese e la Saint Michel, club con il quale ha anche ottenuto il Triplete. Lo specialista delle punizioni ha vinto tanto e per Antonelli ci sono anche molte reti.

E non solo: perché è uno che sa mandare in gol i compagni, servendo numerosi assist, spesso e volentieri proprio sui calci da fermo, sfruttando quel magico destro che incide. Solo per restare alla scorsa stagione ha servito 13 assist decisivi.

Da non dimenticare anche le 4 vittorie in coppa, altro dato che vale e che rende merito alla carriera di Roberto Antonelli: lo specialista delle punizioni ha colpito subito.