Il Siderno alza la voce: “Il gol nel derby andava annullato”

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Un fischio ferma la difesa dei sidernesi favorendo il Locri e mentre ci si chiede se sia un errore tecnico il Siderno non ci sta: “Il gol del derby doveva essere annullato”

SIDERNO – La società AC Siderno 1911 non ci sta e alza la voce. La società militante nel campionato di Promozione B chiede giustizia per una norma a suo dire non applicata, che avrebbe pregiudicato il risultato finale nel derby contro il Locri, peraltro molto sentito e disputatosi domenica davanti a una buona cornice di pubblico. Questo il testo del comunicato del club: “Non è nostro costume accampare scuse quando i risultati non arrivano, soprattutto per demerito della squadra. Ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità nei confronti dei tifosi e di tutti i nostri sostenitori.

Tuttavia, quanto accaduto a Locri in occasione del derby ha dell’assurdo e manifesta una evidente approssimazione della terna arbitrale, che disconosce il Regolamento del Giuoco del Calcio, specie alla luce delle nuove normative. Veniamo ai fatti: al 10’ della ripresa il Siderno conduceva meritatamente per 2-0, con totale controllo dell’incontro. Calcio d’angolo per il Locri, a un tratto si sente un fischio che blocca l’intera difesa del Siderno. Il calciatore locrese prosegue nell’azione, calcia e Bruzzese in area segna di testa a difesa immobile. Secondo il Regolamento, quel gol doveva essere annullato”.

UN ERRORE TECNICO?

La norma prevede effettivamente che il gol andasse annullato. Da capire, adesso, se ci sono i margini per parlare di errore tecnico e quindi chiedere la ripetizione della partita. “Ciò che più ci inquieta – continua la società del Siderno – è che, con ogni probabilità, l’arbitro non era a conoscenza della Regola 5, che impone la sospensione immediata del gioco e la ripresa con una rimessa da parte dell’arbitro. Ci rimettiamo alla sensibilità dell’AIA regionale e della FIGC Calabria, affinché si tutelino società come la nostra che compiono enormi sacrifici per partecipare al campionato di Promozione.

Questo danno si aggiunge alla beffa di Africo, dove abbiamo perso per un gol inesistente e un’espulsione ridicola comminate, entrambe, da una improbabile quanto dubbia segnalazione da parte di un assistente arbitrale della sezione di Locri. Non vogliamo fare le vittime, ma la misura è colma! Una società con un pubblico come il nostro, che porta gioia e presenza negli stadi di tutta la Calabria, merita rispetto!”.