Volley, Reggio Calabria abbraccia la Nazionale

5 minuti per la lettura

REGGIO CALABRIA – Un gremito salone a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della “Fipav Cup Men Elite”, il triangolare che vedrà sfidarsi, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, le nazionali maschili di pallavolo di Italia, Germania e Cuba. Domani si scontreranno Italia e Germania, il 27 la Germania se la vedrà con Cuba.

A raccontare l’entusiasmo del popolo reggino e della stessa amministrazione, la genesi dell’evento – che riporta dopo 6 anni d’attesa la nazionale maschile in riva allo Stretto – e lo stato di salute della nazionale sono stati Ferdinando De Giorgi, allenatore dell’Italia campione del mondo in carica, Simone Giannelli, il capitano, il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, delegato dal sindaco Cannizzaro all’evento, Domenico Panuccio, presidente del comitato territoriale Fipav, e Carmelo Sestito, presidente del comitato regionale Fipav.

I SALUTI ISTITUZIONALI

Ad aprire la conferenza – moderata da Antonio Marino – giornalista de L’Altravoce-Il Quotidiano del Sud è il consigliere De Biasi. «Innanzitutto voglio ringraziare i tanti presenti e la Federazione italiana pallavolo per essere qui a Reggio Calabria. Sono qui oggi in qualità di delegato del sindaco Cannizzaro, trattenuto da importanti impegni istituzionali sopraggiunti. Oggi abbiamo la possibilità di proiettare la città su un palcoscenico internazionale, grazie al lavoro svolto dai comitati Fipav regionale e provinciale. Hanno creduto fortemente in questa città. Devo dire che Reggio si è fatta trovare pronta a questo importante evento e questa amministrazione ha voluto fortemente che si giocasse nella nostra città. Il PalaCalafiore è pronto ad accogliere le nazionali di Italia, Cuba e Germania».

«Ci tengo a salutare tutte le istituzioni presenti e le forze militari venute oggi a questa conferenza stampa – ha aggiunto De Biasi – il magnifico rettore della “Mediterranea” e il presidente del Coni regionale. Voglio ringraziare pubblicamente l’assessore regionale Micheli, che ha tanto lavorato per la riuscita di questo evento e l’onorevole Giusi Princi. Sono convinto che ci sarà una bella cornice di pubblico a vedere lo spettacolo sportivo che le squadre presenti metteranno in campo».

Interviene, quindi, l’europarlamentare Giusi Princi: «Lo Sport è strumento che aiuta la crescita delle giovani generazioni, promuove talenti, fa conoscere ai forestieri le bellezze d’una città a vocazione turistica».

L’assessore regionale allo Sport Eulalia Micheli: «Assistere ad una partita di pallavolo significa scoprire che dietro ad un successo vi sono sacrifici, passione e tanto lavoro. È intrigante il messaggio che questo evento lancia al popolo calabrese».

LA FEDERAZIONE

Carmelo Sestito, presidente della Federvolley regionale, confida che «insieme al presidente nazionale Manfredi e alla Regione stiamo lavorando alla stesura d’una convenzione che consenta di portare in Calabria, nel 2027, 2028, 2029, eventi eccezionali come questo».

Domenico Panuccio, presidente del Ct reggino, esordisce rammentando che «in gennaio, visitando il PalaCalafiore con il team manager Giacomo Giretto, dicevamo che agosto è molto lontano: invece, eccoci qui, a vivere un sogno, ad ospitare la nazionale di Fefè De Giorgi e quell’ultimo collegiale prima degli Europei. Un onore e un onere per tutti noi». Ringraziando «quanti stanno lavorando alla buona riuscita dell’evento, in maniera entusiasta e volontaria», Panuccio sottolinea che «da giovedì ricominceremo a sognare. Non ci accontentiamo, mai!».

GIANNELLI, LE PAROLE DEL CAPITANO

Simone Giannelli, il capitano, dice subito di essere «molto contento di essere qui». «Ringrazio tutti per l’accoglienza – prosegue –. Come già ricordato, ho giocato qualche anno fa qui con la nazionale e sono felice di tornarci a fare questa nuova esperienza con la nazionale. Sicuramente le emozioni per questa parte di stagione ci sono e vanno gestite. Stiamo facendo delle belle cose con la nazionale e con la federazione tutta. La cosa primaria per noi, poi, è giocare bene a pallavolo. Bisogna aggrapparci alle cose pratiche, cercando di essere concentrati su quello che può essere utile a noi. Ci prepariamo per affrontare questo Europeo 2026 in casa, davanti al nostro pubblico. La prima partita di questo percorso la giocheremo in piazza del Plebiscito a Napoli e sarà qualcosa di incredibile. Questi giorni di partite e allenamenti saranno utili per limare ancora qualcosa e aggiungere qualcosa in più rispetto ai mesi precedenti».

DE GIORGI: «DIFFICILE FARE LA LISTA DEI CONVOCATI»

Fefè De Giorgi comincia salutando «in platea, il magnifico rettore Giuseppe Zimbalatti: con lui, diversi anni fa, proprio a Reggio Calabria ci siamo affrontati in una gara di A2. Saluto tutte le autorità e le istituzioni che hanno permesso la realizzazione di questo evento. In questi giorni cercavo dei contatti e ricordi legati alla città di Reggio e ricordo di essere stato avversario della squadra di Reggio Calabria alla fine degli anni ’70. Poi io ho giocato, credo, la prima partita in Italia con la nazionale, allenata da Skiba, proprio qui a Reggio nel 1987. Mi chiedete – chiosa De Giorgi – quanto sia complicato stilare la lista dei convocati: è sicuramente una parte complicata e delicata. Quello che ogni allenatore si augura è di avere il problema della scelta per abbondanza, perché questo vuol dire che la federazione, i club e tutto il sistema stanno lavorando bene per far emergere tanti ragazzi ad alto livello. La scelta è sicuramente uno dei momenti più difficili. Essendo stato anche un giocatore le ho vissute le scelte e quindi posso capire perfettamente i ragazzi».

Prima di concludere, mister De Giorgi e capitan Giannelli donano a De Biasi un pallone ufficiale autografato da tutti i membri della squadra presenti in questi giorni a Reggio, mentre Panuccio e Sestito regalano a De Biasi la maglia Oro-Vittoria, nata per celebrare un momento destinato a restare indelebile nella storia del volley italiano e per rendere omaggio alle straordinarie vittorie mondiali delle due nazionali seniores nel 2025.