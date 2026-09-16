Volley, Pellegrino presenta la Domotek: «Non ci tireremo mai indietro»

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REGGIO CALABRIA – Mentre il Palasport si prepara a riaprire i battenti per una stagione che si preannuncia infuocata, il direttore sportivo della Domotek Volley, Cesare Pellegrino, ha tracciato un bilancio approfondito sul lavoro estivo, sulla composizione del roster e sulle ambizioni della squadra per il prossimo campionato di Serie A2.

Pellegrino non nasconde le difficoltà di una categoria che definisce “molto difficile”, ma mostra grande fiducia nei mezzi allestiti dalla società. La parola d’ordine in casa Domotek è stata “equilibrio”.

Il direttore sportivo ha spiegato la strategia di mercato: «Siamo stati molto attenti a cercare e trovare un roster che sia all’altezza di questa categoria. Siamo alle porte della Superlega, quindi abbiamo pensato di portare gente di esperienza, ragazzi che hanno già vissuto palcoscenici importanti».

Sotto i riflettori ci sono soprattutto i due stranieri, Boiko e Klemen Sen: «Sono due ragazzi giovani ma con una buona esperienza internazionale. Klemen Sen è ancora impegnato con gli Europei, quindi arriverà carico. Abbiamo cercato una formazione che dia molto equilibrio». Pellegrino invita a non sottovalutare l’aspetto logistico e fisico della nuova stagione: «Quest’anno il campionato è un girone unico a 14 squadre, con 26 partite. È una stagione lunghissima. Le prime otto faranno i play-off, dalla decima alla dodicesima concluderanno la regular season, mentre le ultime due retrocederanno. È un campionato tosto, da prendere molto in considerazione».

La preparazione è iniziata da due settimane: «Sono passate abbastanza tranquille, i ragazzi si sono impegnati. Questo è un periodo delicato perché si lavora per aggiungere condizione il prima possibile, ma è anche un po’ noioso perché si gioca meno rispetto al campionato. La prima amichevole è alle porte: il 21 settembre saremo a Santa Teresa di Riva a Furci, in campo neutro, contro Modica di A3. Ne faremo sette in totale prima dell’inizio ufficiale».

Rispetto alla scorsa stagione, il salto di qualità è evidente. Pellegrino analizza le differenze tecniche: «C’è una notevole differenza. Incontriamo squadre come Grottazzolina o Pineto, retrocesse dalla Superlega, che sono state costruite per provare il salto di categoria. Ritmo, forza fisica e tattica sono diversi. Dovremo affrontare una prestanza fisica superiore, ma sono molto fiducioso perché credo molto in questo gruppo».

Un gruppo che ha dimostrato attaccamento alla maglia e alla città: «I ragazzi sono rimasti molto contenti di giocare in questo palazzetto, che è ambito da tutti gli atleti. E poi c’è Reggio Calabria, una città bellissima e molto legata alla pallavolo. Dopo tanti anni siamo riusciti a pareggiare la Serie A2 che c’è stata anni fa. Ci aspettiamo un grande tifo, sia in casa che fuori».

E ai tifosi, abituati a vincere quasi sempre negli ultimi tre anni, Pellegrino lancia un messaggio chiaro: «Sono abituati a vincere, noi proveremo a vincere tutte le partite. Non ci tireremo mai indietro».