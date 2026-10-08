Domotek Reggio Calabria premiata come miglior pubblico d’Italia

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La Domotek Reggio Calabria si concentra per l’avvio del campionato, è suo il miglior pubblico d’Italia. Il bilancio di Pellegrino

REGGIO CALABRIA – LA Domotek ha concluso con l’amichevole con il Modica la sua stagione di incontri di preparazione al campionato. Proprio l’ultimo match ha restituito una Domotek brillante e vincente e sull’entusiasmo che una buona prestazione e una vittoria apporta nel gruppo ci si concentra con l’avvio del campionato.

Il direttore sportivo Cesare Pellegrino traccia un bilancio della preparazione e presenta le novità in casa amaranto, a partire dal grande colpo di mercato: lo sloveno Klemen Sen.

«Dall’inizio della preparazione, dall’inizio della stagione, la squadra è in netta crescita», esordisce Pellegrino. «Stiamo lavorando, i ragazzi stanno facendo tanti sacrifici, due sedute al giorno, e stiamo cercando di sviluppare soprattutto un gioco che possa darci molta soddisfazione. Adesso siamo quasi al completo e Sen è arrivato la settimana scorsa, mettendosi subito a disposizione. Viene da una lunga estate molto faticosa tra VNL e campionato europeo, ma abbiamo la grande opportunità di vedere un grande campione a Reggio Calabria».

UN NUOVO ACQUISTO E IL PUBBLICO MIGLIORE D’ITALIA

Il Direttore si sofferma sul nuovo acquisto, il nazionale sloveno Sen: «È un giocatore che quest’estate abbiamo seguito tanto perché sapevamo l’opportunità di vederlo a Reggio Calabria. Ha dato tanto alla sua nazionale, la Slovenia, dove è stato un punto di riferimento in alcune partite, soprattutto anche contro la nostra nazionale, l’Italvolley. È un giocatore direi completo, è un bel vedere, molto tecnico sia nella fase di ricezione e difesa, sia nella fase d’attacco, con tanti colpi nel suo repertorio. Parliamo di un ragazzo di 24 anni, quindi c’è margine per un netto miglioramento. Siamo felici di averlo a Reggio, molto contenti».

Cesare Pellegrino è da sempre considerato il termometro del tifo reggino: «Sicuramente la sentiamo noi, dall’inizio della preparazione, non vediamo l’ora che inizi il campionato. Dopo quello strepitoso dell’anno scorso, voglio sottolineare non ultimo il primo premio che abbiamo ricevuto per il miglior pubblico d’Italia, il fair play che abbiamo avuto a Reggio Calabria. Proprio la settimana scorsa la Lega Volley ci ha consegnato questo premio che festeggeremo alla prima di campionato. Quest’anno spero che ci sia un bel vedere, un bell’ambiente come c’è sempre stato».